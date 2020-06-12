三星 Galaxy Fold 2 渲染图曝光：内屏打孔 + 120Hz 高刷新率

按照往年惯例，三星会继续在今年的下半年推出全新一代 Galaxy Note20 系列旗舰，除此之外，新一代折叠屏手机 Galaxy Fold 2 近期也迎来密集曝光，有消息称该机将与 Note20 系列同台亮相。随着 6 月即将过去一半，距离这场重磅新品发布会也更近了一步。现在有最新消息，继此前多次爆料之后，近日有外媒进一步带来了该机的高清外观渲染图以及更多细节。

据外媒最新发布的消息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的三星 Galaxy Fold 2 折叠屏手机将基本延续了上一代的设计思路，依旧将采用内折叠设计，不过 Fold 2 的内外屏均升级为时下流行的挖孔屏设计，与此前爆料不同的是，最新消息显示该机的前置摄像头开孔由右上角变为了顶部居中布置，同时该屏幕还支持 120Hz 刷新率，如果该信息属实，那么三星 Fold 2 的流畅度值得期待。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的三星 Galaxy Fold 2 折叠屏手机将采用内折叠设计，内屏尺寸为 7.7 英寸，分辨率为 2213 x 1689，外屏为 6.23 英寸，屏幕刷新率依旧为 60Hz。将采用 UTG（超薄玻璃）技术，这是三星继 Galaxy Z Flip 之后第二款采用 UTG 技术的折叠屏旗舰。搭载高通骁龙 865 旗舰平台，可能会 12GB 内存，后置 6400 万像素长焦镜头 + 1200 万像素广角镜头 + 1200 万像素超广角镜头 + 一颗景深镜头的四摄相机模组，内屏和外屏上的前置摄像头均为 1000 万像素。此外，该机将依旧支持 S Pen。

据悉，全新的三星 Galaxy Fold 2 折叠屏手机目前已经开始量产，很可能会和新一代三星 GalaxyNote20 系列旗舰一同在 8 月发布。更多详细信息，我们拭目以待。