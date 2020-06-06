支付宝蚂蚁森林为好友浇水可以浇 66g 了

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IT之家 6 月 6 日消息 据 IT之家网友反馈，目前支付宝蚂蚁森林已可为好友浇 66g 水了。
目前支付宝蚂蚁森林支持为好友浇 10g、18g、33g、66g 水，同时还支持提醒好友回来浇水。
根据支付宝公布的中国人 “手机种树”最新数据显示：截至 5 月底，蚂蚁森林的参与者已超 5.5 亿，累计种植和养护真树超过 2 亿棵，种植面积超过 274 万亩，相于 2.5 个新加坡。
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