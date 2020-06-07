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每个月不知不觉被扣钱？支付宝、微信、App Store 这样关闭自动订阅续费

2020/6/7 20:14:47来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 7 日消息 据中国消费者报报道，现在许多视频、音乐等 App 都有会员充值服务，其中不少是 “自动续费”，有时候时间长了就忘了，也有的" 隐藏得太深 “被动”就缴了费 ...... 那么怎么关闭支付宝、微信、App Store 的自动订阅续费呢？IT之家网友请往下看。

支付宝

进入我的个人主页→点击右上方【设置】→进入【支付设置】→就能看到【免密支付 / 自动扣款】一栏了。

微信

打开微信 App。主页右侧的 “我”— 支付 — 右上角的（···） —  扣费服务，然后就可以选择要关闭的 “自动续费”服务了。

App Store

苹果 iPhone/iPad 用户可以点击设置 - ITunes Store 与 App Store — Apple ID — 查看 Apple ID — 订阅。

此外不少网友也提出，收费方也应该改善用户体验，比如下面几种改良方法就可以避免错误收费：

1. 弹窗提示

首先，在 App 付费时可以用弹窗提示自动续费的真实含义，并且给出关闭这项功能的入口，让用户有充分知情权。

2. 扣费提醒

在每次扣费之前，可以用短信、通知推送、App 的 LOGO 上加小红点等方式，告知用户即将被扣费。

3. 30 天未登录的，提醒用户取订

软件公司检测到用户 30 天以上未登录，及时通知用户取消自动付费避免损失。

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关键词：支付宝微信App Store

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