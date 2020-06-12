懒人养成计划，扫地机器人的终极玩法

很多用户在买回扫地机器人之后，因为对用法不是很了解，所以只会在平常打扫卫生时拿出来用一下。其实，扫地机器人的各种功能已经非常智能，它的远程控制、清扫模式定制和语音指令功能让用户在上班摸鱼或者出差不在家时都可以随时控制扫地机器人进行打扫。IT之家以石头扫地机器人 T7/Pro 为例，讲解一下扫地机器人的终极玩法。

石头扫地机器人 T7/Pro 支持米家和小爱同学，又可以通过米家接入 Siri，此外还支持天猫精灵控制，多终端多平台，远程控制非常方便。即使出差在外，也能随时控制机器人扫地。

通过米家 App 连接石头扫地机器人 T7/Pro 后，便可以通过小爱同学对机器人进行语音控制，清扫、暂停、回充都是一句话的事。

除此之外，米家 APP 支持查看管理地图、清扫路线、清扫面积、剩余电量等，随时掌握扫地机器人状态。在远程清扫时，石头扫地机器人 T7/Pro 还支持房间清扫顺序、吸力大小以及水箱大小的清扫模式定制。

石头扫地机器人 T7/Pro 在清扫过程中会自动识别不同位置和面积的房间。除了能选区划区清扫房间外，石头扫地机器人 T7/Pro 还支持不同房间的清扫模式定制，比如客厅选择标准吸力、中档水位，卧室选择大吸力、小水位，又或者是客厅大吸力但不拖地，卧室标准吸力，水量为大，都可以根据你的需求进行调整。这些详细的定制选项让远程控制打扫更加贴合用户需求。

远程清扫时，很多用户会担心扫拖多个房间时不能做到彻底的干湿分离，出水量过多产生水渍残留。针对这一隐患，石头扫地机器人 T7/Pro 采用了非常人性化的定制水量控制，有着一套非常严谨和合理的算法。

假如用户将某个房间的水量设置为关时，在开始清扫时，T7/Pro 会先不喷水，直接优先清扫干拖区域，干拖区扫后，再快速打湿拖布投入到需要湿拖的房间，彻底干湿分离，让远程清扫没有后顾之忧。

详情可见IT之家曾经评测过的《专项测试：石头扫地机器人 T7 的电控水箱好用在哪？》

此外，基于 500 万像素双摄像头和 AI 物体识别技术，石头扫地机器人 T7 Pro 的 AI 双目避障系统支持遥控模式下实时看到周边环境，像一个远程移动摄像头，通过石头的 “眼睛”可以远程掌握实时清扫进度，查看家里的宠物是否 “越狱”等等。

双目避障系统也让石头扫地机器人 T7 Pro 能够更精确地避开插线板、底座、鞋子等地面障碍物，路线更加准确。对于宠物一族或是地面环境复杂的居家人士来说，也可以放心远程操控。毕竟，石头扫地机器人 T7 Pro 还有 “远程移动摄像头”这一大杀器，真正实现人不在家，却实时掌握清扫情况。

掌握了上述懒人版扫地机器人玩法，定制好清扫模式后，只需要远程动动嘴，回家推开门就能拥有一个崭新清洁的环境，这样的工具才称得上是真正的懒人神器。