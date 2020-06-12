海信发布 ULED 超画质电视 U7：100 级全阵列动态背光，120Hz 刷新率

IT之家6 月 12 日消息 今天，海信举办了新品发布会，正式推出了海信 ULED 超画质电视 U7，新款电视支持 120Hz 刷新率、100 级全阵列动态背光、AI+MEMC 运动补偿技术等多项新技术。

屏幕参数方面，海信 U7 拥有 130% BT.709 高色域，△E 可以做到 1.14 以内。海信 U7 拥有 100 级全阵列动态背光，官方称配合 AI 光控芯片，让亮部更亮，且不过曝，暗部更暗，最大对比度可达 8900 比 1。海信 U7 还支持 120Hz 疾速屏，还融入了 VRR 可变刷新率技术，显示帧率变化较大的画面时，也能保证画面稳定。

海信 U7 支持 MEMC 动态补偿技术，官方称利用 AI+MEMC 算法，能够针对移动物体进行定向精准地补偿，而对固定场景进行保护，在提升流畅性的同时降低画面损失。

硬件参数方面，海信 U7 配备 4 核 A73 顶配架构 CPU，辅以 3G+128G 超大运存和内存，独立 NPU 最大可提供 1T 算力。官方称，CPU+GPU 双模游戏加速器可以让游戏模式下平均输入延迟小于 20ms，玩家操作更加得心应手。同时，海信联合腾讯 START 云游戏、天翼云游戏平台，提供超多云游戏内容，更开放无需下载，解码平均延迟更是小于等于 8ms。

音响方面，海信 U7 配备了 6 通道全频音响系统，高中低三分频音响设计，软件层面，官方称 AI Focus 音频无损修复技术有助于重现澎湃声浪，而海信天籁引擎声学设计 + DTS virtual X 环绕声效可让各种声音真实还原。

海信 U7 还支持 Care + 舒适视觉，官方称采用独家专利技术 960Hz 多段同步背光扫描，视觉无残留，画面零卡顿。针对儿童，海信 U7 还单独开发了儿童视觉保护系统，通过 AI 识别观看距离和姿态，支持实时提醒，另外电视还可以自动调节舒适光源。

系统方面，海信 U7 搭载了 Hi-Table 社交电视系统，支持 AI 隔空手势操控，可进行暂停、调节音量等高频操作。海信 U7 还支持 AI 健身功能，官方称高清摄像头可以对 22 点骨关节识别与追踪，帮助矫正动作。

操纵方面，海信 U7 支持语音 + WIFI + 红外全场景 AIOT 控制，语音操控 5000 + 品牌家电，官方称支持全球首个电视一键录屏与分享，提高社交可玩性。

价格方面，IT之家了解到，海信 U755 英寸 7699 元，65 英寸 11999 元，后续还将推出一款 75 英寸版本。