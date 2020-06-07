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920 元起，TCL 宣布首次在美国销售 Android TV 智能电视

2020/6/7 23:36:32来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 7 日消息  在智能电视平台方面，Roku 一直是美国最大的播放平台，但是 Google 的 Android TV 并没有因此而放弃。如今，TCL 宣布它将首次在美国开始销售 Android TV 机型，Google 的平台正在得到发展。

TCL 表示，它将 “ [利用]与 Google 多年的移动设备合作伙伴关系”，将这些新电视带到美国。TCL 过去曾在海外提供 Android TV 机型，但自 2014 年以来在美国仅销售运行 Roku 的机型。

TCL 的内置 Roku 智能电视系列在美国非常受欢迎，这主要是由于其价值主张。TCL 经济适用型面板通常可以提供顶级功能和画质，而价格却只是竞争对手的一小部分。现在，将使用基本相同的硬件在 Google Android TV 平台上提供相同的功能。

内置 Roku 的 TCL 电视继续出售。IT之家发现，目前，只有 2 种 TCL 型号可在 Google 平台上使用，Best Buy 现在提供 32 英寸 720P 和 40 英寸 1080P 电视，其中 32 英寸售价为 129 美元（约合人民币 920 元），40 英寸售价为 199.99 美元（约合人民币 1416 元）

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关键词：TCL电视

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