诺基亚：疫情对其总体影响不大，警惕安全性挑战

诺基亚高管在一场媒体发布会上表示，新冠肺炎危机在不同程度上影响了研发、供应链和移动网络运营商活动的节奏。

“有些客户略微推迟了他们的计划，但总的来说影响不大。”诺基亚负责 5G 和小蜂窝的高级副总裁马克 · 阿特金森（Mark Atkinson）表示，“每个人都希望利用这段时间在最后表现得更强。无论是我们还是我们的客户，每个人都想把积木放到适当的位置（把事情做好），以便当疫情好转时能够再次起跑。”

在研发方面，诺基亚的应急计划有效地让数千名工程师在实验室 “骨干人员”的协助下，继续远程编写和测试软件。因此，诺基亚工程师每月生成的代码量和执行的测试用例量都没有下降，他补充道。

如前所述，这家芬兰供应商的供应链出现了一些中断，但这些影响已在很大程度上得到缓解，交付仍在继续：“就我们的供应商总部和制造地点而言，我们在地理位置上非常多样化。”

诺基亚此前将 2020 年第一季度收入下滑 2 亿美元，归因于全球疫情造成的供应链中断。

加拿大中频频谱拍卖推迟

该公司高管还谈到了加拿大 5G 业务的现状。最近，加拿大电信监管机构决定将用于固定无线服务的 3.5GHz 频谱拍卖推迟到 2021 年 6 月，拍卖原定于 2020 年 12 月进行。

诺基亚美洲首席技术官迈克 · 墨菲（Mike Murphy）称，虽然延期令人遗憾，也是疫情日益普遍的副作用，但中频频谱的可用时间仍将与美国市场一致。

“与美国之间的差距并不大。”他说。并补充道，中频频谱仍是 “5G 的最佳频段”，“每个人都渴望得到它”。

加拿大运营商的中频 5G 部署计划仍在进行中，但由于新冠肺炎大流行，“优先级发生了一些变化”，诺基亚加拿大公司总裁里克 · 赫拉德（Ric Herald）解释说。

“这可能放缓了订单流程…… 至少从我的角度来看，我看到的（订单）和我们之前的预测。”这些推迟在很大程度上是由于运营商决定控制资本支出，在新冠肺炎疫情影响的范围以及对经济活动的负面影响将持续多久的不确定性下。

“每个人都非常谨慎，以确保他们有足够的资本储备。”赫拉德说，“对资本的保守态度显然影响了我们的预期，甚至影响了他们预期的支出。因此，我不认为这很重要，因为我们今年对 5G 的预测相对较低，假设 3.5GHz 频谱在今年或明年初释放，那么大部分的计划将会完成，大量的测试已经完成，这样他们就可以弥补，并于明年开始推出。”

安全性挑战不断扩大

诺基亚负责安全性的副总裁玛丽 · 奥尼尔（Mary O 'Neill）指出，虽然网络部署活动放缓，但安全挑战在疫情期间并未减弱。

“即使在这场可怕的危机中，我们也看到坏蛋在利用这种机会。”她说，“我们已经看到载有 COVID 恶意软件的流量通过网络，我们积极与服务提供商合作，以确保为他们提供适当的保护。”

奥尼尔表示，随着全球各地的劳动力将工作场所搬到家中，对于确保第三方供应商安全的兴趣也越来越浓厚。她说：“这完全打乱了我们所有人的工作和生活方式，突然之间，那些关键的网络变得更加重要，对安全性的需求在整个远程环境下都真正得到强调。”

“我们的整个世界刚刚发生了变化，我认为 5G 对于我们如何向前发展将至关重要。”她补充道，“我们看到许多监管放宽了，因为它们需要放宽，因此我们的基础行业、我们的生活正在改变，（并且）从安全性角度和物联网角度来看，越来越忙碌。”