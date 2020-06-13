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富士康郑州 6 月职业技能提升补贴，最高可领 2000 元！

2020/6/13 0:06:49来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6 月 13 日消息  富士康郑州科技园近期公布了 6 月职业技能提升补贴，最高可领 2000 元！

一、申领条件

IT之家获悉需满足以下三个条件。

（一）取得初级（五级）、中级（四级）、高级（三级）的技能人员职业资格证书和专业技术人员职业资格证书

（二）自证书发放之日起 12 个月内申请（以证书标注日期为准，均需在网上可查到）

（三）连续缴纳失业保险一年（含）以上

二、补贴标准

一次性发放，同一证书仅可申领一次

三、申报材料

1. 个人申领表

2. 证书原件 + 复印件

（技能人员职业资格证书：除封面外其他页面全面复印；

专业技术人员职业资格证书：需同时附上查询结果截图并在截图上标注证书查询网址）

3. 社保卡复印件：正反面复印于一张，务必提前开通社保卡金融账户，同时确保为本人现在使用（可通过 “郑好办”APP 或微信端 “郑州社保小秘书”小程序查询确认）

4. 将所有申报资料按照以下顺序排列装订：

证书原件→个人申领表→证书复印件→社保卡复印件

四、各单位咨询窗口

iDPBG 郑州：朱静静  82807

iPEBG 综保区：林凯文  74856

iPEBG 加工区：侯春艳  70381

iPEBG 玻璃组立：于静静  73550

CAA 周边& 郑州周边：孔令喜  79475

专业技术人员—职业资格名录

（共计 59 项：准入类 36 项，水平评价类 23 项）

技能人员—职业资格名录

（共计 81 项：准入类 5 项，水平评价类 76 项）

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关键词：富士康

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