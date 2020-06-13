手机市场换芯片？消息称三星正与华为商讨芯片代工

北京时间 6 月 13 日晚间消息 继将华为列入所谓 “实体清单”一年后，美国政府再度升级绞杀手段，通过修改直接产品规则试图全面切断华为芯片供应。在此背景下，据国外知名数码科技媒体 Phonearena 报道，三星与华为正在探索一项 “合则两利”的重磅交易——这家韩国巨头将为华为的 5G 设备制造先进芯片，而作为回报，华为将把部分全球智能手机市场份额让给三星。不过这篇报道的真实性仍有待确认。

报道称，被列入 “实体清单”令华为无法获得谷歌移动服务的授权，虽然这在中国这没什么大不了的，但其全球用户或许还会怀念谷歌应用程序商店、谷歌地图、谷歌搜索、Gmail、YouTube 等。华为正在努力抓紧时间以构建自己的生态系统，并于今年在其 P40 系列上首次亮相。这家公司甚至还推出了自己的花瓣搜索，如果一个特定的应用程序在华为 AppGallery 上无法下载，这款搜索工具可以跳转到支持下载的第三方网页版应用商店。

不过即便在美国断供的高压之下，华为去年的智能手机出货量还是达到了 2.4 亿部，超越了苹果、仅次于三星。而根据外媒最新报道，华为在 4 月份以 21.4% 的市场份额领先三星电子，首次登顶。

如果说华为有什么致命弱点的话，那就是它的海思芯片部门，这家公司依赖台积电来代工尖端芯片。报道指出，在新的禁令下，台积电有可能从 9 月开始就无法为华为生产芯片了。华为可能会有足够的 5nm 芯片来生产 Mate 40 和 Mate 40 Pro 手机，但从明年的 P50 开始华为又怎么办？更重要的是，作为世界上最大的电信设备供应商，其 5G 设备同样也需要尖端芯片。

此前已经有人提出了绕过新规的想法，比如通过联发科购买台积电芯片，但台积电已表态不会允许这种情况发生。但三星可能会为华为提供一个完全合法的解决方案——它是世界上第二大独立芯片代工企业。该公司已建立了一条仅使用日本和欧洲芯片制造设备的小型生产线来生产 7nm 芯片。

荷兰阿斯麦尔公司（ASML）为三星提供了极紫外光刻机，这种设备可以在 7nm 晶圆上生产微型晶体管。用于测试芯片的机器可以在美国不参与的情况下从日本购买。

报道称，三星与华为的计划很可能会奏效，因为三星比华为更依赖手机业务，而对华为来说其核心业务仍然是电信设备。

华为还将部分芯片代工交给了中国领先的芯片制造商中芯国际（SMIC）。但后者最先进的芯片使用的是 14nm 制程工艺，落后于台积电。尽管它希望在今年年底前生产 7nm 芯片，但如果采用了美国技术来生产芯片则在向华为供货前必须获得美国的许可。

实际上，美国的科技霸凌反会促使全世界规避美国技术，最终伤及其自身利益。

“修改后的规则蛮横而具有产业破坏力”，华为对美国新规发表的媒体声明称，本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业，更会给全球相关产业带来严重的冲击。长期来看，芯片等产业全球合作的信任基础将被破坏，产业内的冲突和损失将进一步加剧。美国利用自己的技术优势打压他国企业，必将削弱他国企业对使用美国技术元素的信心，最后伤害的是美国自己的利益。

这也已经成为了不少媒体和分析师的共识。在最近的一篇博文中，美国电信咨询公司 Senza Fili Consulting 创始人、负责人，无线技术领域专家莫妮卡 · 保利尼（Monica Paolini）博士指出，为了消除对美国的依赖或将之降到最低，中国供应商（可能还有其他厂商抢先这么做）将加大研发投入，开发基于国内知识产权的技术；如果技术领先地位在各国间更加分散，区域生态系统可能会出现，地域多样性的扩大将增加对美国公司的竞争。

Strategy Analytics 日前也发表了一份题为《对华为的制裁：危害电信行业、全球半导体行业及美国经济》的行业洞察，其中指出，美国针对华为的新贸易政策瓦解了电子行业与全球贸易之间的关系网，对美国半导体行业的领导地位构成了威胁。