孩子游戏 “开箱”花掉父母 177 万元，苹果被起诉

IT之家 6 月 14 日消息 苹果公司近日遭到起诉，原告称该公司 “从事掠夺性行为”，并通过允许在苹果应用商店提供的游戏中使用战利品箱来提倡赌博。

IT之家了解到，战利品箱是游戏中的物品，通常可以用现实世界的金钱购买，玩家可以购买并兑换，以获得随机奖励。关于战利品箱是否真的是赌博，早在 2019 年年中，英国赌博监督机构就确定，电子游戏战利品箱不能被归类为赌博，因为里面的奖品 “没有货币价值”。

据 AppleInsider 报道，针对苹果的起诉已经提交给美国加州北区地方法院，并声称苹果 “从事掠夺性行为，诱使包括儿童在内的消费者参与赌博和类似的成瘾行为”。

该案的指定原告之一丽贝卡 - 泰勒（Rebecca Taylor）还声称，战利品箱违反了 Cal. B&P Code § 19801(c)条款，该条款规定 “赌博会让人上瘾，并不是作为儿童和家庭的娱乐活动来推广或合法化的。”

申诉还说，丽贝卡的孩子由于是未成年人，他在玩《争霸之星》和 “苹果设备上的其他游戏”时，“被诱导花掉父母的钱和自己的钱购买‘掠夺箱’”。

据报道，丽贝卡估计，她的孩子在游戏中的战利品箱上花费了 “至少 25 美元（约 177 万元）”，使用的是孩子的 iTunes 礼品卡和他父母自己的信用卡支付。

据悉，苹果应用商店并没有对游戏是否包含战利品箱进行官方警告。