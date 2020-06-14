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华为宣布 P40 系列海外上市：自家 HMS 替换谷歌 GMS，约 7200 元起

2020/6/14 10:23:52来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 14 日消息  据华为官方给出的消息，P40 系列现已经开始陆续在海外上市，并将谷歌 GMS 更换为自家 HMS 服务，同时还预装了华为 AppGallery 应用商店。

据悉，华为 P40 Pro 5G（8GB+256GB）已经率先在日本市场发售，售价为 108800 日元，约合人民币 7200 元（不含税），仅提供一个版本，对应国内售价为 6488 元。配置方面与国内版本一致，采用 6.58 英寸 OLED 屏幕，搭载麒麟 990 5G SoC，运行基于 Android 10 的 EMUI 10.1 系统。

华为还宣布 P40 Pro + 将于 6 月 25 日在欧洲和英国上市，售价分别为 1399 欧元（约合人民币 11245 元）和 1299 英镑（约合人民币 11682 元）。

IT之家了解到，华为正全力搭建自家的 HMS 生态，按照余承东之前的说法，AppGallery（应用市场）是谷歌 Play、苹果 iOS 之后全球第三大应用商店。根据官方数据，AppGallery 应用商店的月活用户超过 4 亿，已经有 5.5 万个 APP 上架，已经仅次于谷歌 Play 商店、苹果 iOS，全球排名前三，与苹果和谷歌三足鼎立，目前 HMS 已覆盖全球 170 国家和地区。

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关键词：华为P40

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