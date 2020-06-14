谣言！微信否认提供大数据锁定北京新发地 35 万人名单

IT之家6 月 14 日消息 今天北京公布了新增新冠病毒感染病例信息。网络上有传闻称，这次支付宝和微信立大功，很快锁定了 35 万人的病毒筛查人员名单。继支付宝官方辟谣后，微信官方表示，微信并未提供过图片提及的数据。请大家认准卫生防疫部门官方信息发布渠道，勿信谣传谣。

腾讯公司公关总监张军表示，谣言一张嘴，辟谣跑断腿。我就纳闷了，一个没有任何信源标志的网友投稿，有人居然可以传的神乎其神。

据新华网报道，6 月 14 日下午，北京市第 116 场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会召开。北京市疾控中心副主任庞星火介绍，6 月 14 日 0 到 7 时，新增确诊病例 8 例，与新发地市场有关联。

IT之家获悉，6 月 14 日，根据国务院疫情风险等级查询客户端小程序显示，丰台区花乡疫情风险等级目前已经升级为高风险地区。丰台区太平桥街道、卢沟桥街道升级为中风险地区。大兴区高米店街道、西红门镇、林校路街道升级为中风险地区。西城区金融街街道升级为中风险地区。据了解，6 月 13 日，根据国务院疫情风险等级查询客户端小程序显示，北京市丰台区西罗园街道、花乡地区、西城区月坛街道、房山区长阳镇疫情风险等级都已升级为中风险地区。