专访荣耀赵明：线下增长迅猛，将带来游戏本和大屏手机

随着 5G 普及进程的加速以及 IoT 产品的全面爆发，荣耀的 1+8+N 全场景战略路线日渐清晰，从诸多 5G 手机产品再到丰富的全场景产品，我们看到荣耀向中国市场全渠道 Top2 品牌持续发力冲顶。



6 月 13 日，荣耀进一步深化全场景战略，带来了全面升级的第一家 Life 体验店——荣耀 Life 沈阳店。荣耀总裁赵明也在活动现场出席了开业活动并在活动后接受了IT之家等媒体的专访。荣耀品牌未来布局？让我们看看荣耀总裁赵明如何阐述。

上半年全渠道表现稳定，线下逆周期投入专注高质量扩张

今年上半年受到多种因素的影响，国内手机市场呈现收缩态势，但随着复工复产的稳步进行，荣耀全渠道表现也在稳固上升。赵明表示，荣耀内部数据显示，荣耀在线下市场上半年稳定在二三名；618 期间荣耀线上保持手机销量第一。而在县乡级市场，荣耀今年在这部分市场线下份额大幅增长。

伴随着荣耀全场景战略的深入，荣耀在线下采取了逆周期投入，Life 店荣耀一直以来开设比较慎重，这次荣耀 Life 沈阳店是智慧全场景战略升级后，也就是生活与你升级之后的第一家 Life 店。荣耀 Life 沈阳店店内已经区别于以往的手机卖场，从智慧全场景的角度推出更多的产品丰富这样的 Life 店，在 1+8+N 智慧全场景战略中，1 是手机，8 是平板、PC、智慧屏等核心硬件产品，而 N 指的是来自荣耀合作伙伴的产品，Life 店的设立就是为了让用户隔一段是时间就能体验到最新的、好玩而且有趣的东西。

谈到线下市场，赵明表示，线下的合作伙伴与荣耀全方位的合作已经成为一种趋势，当有人主动找荣耀开店时，荣耀的是选出优质、有意愿、有能力的合作伙伴进行合作，这样双方可以互相促进，荣耀会把优质资源、优质产品、营销资源给到他们，这样双方在这条道路上能够更加畅通。

谈起线下的合作伙伴，赵明表示：“荣耀在 2020 年的线下是反周期，在整个行业市场下滑的情况下突围。现在荣耀的情况越来越好，也是得益于我们有高质量的阵地，使得我们成长更加迅速。”

当有记者问道，荣耀是否要做直营店，赵明称，目前荣耀唯一的一家直营店在成都，而直营店这种形式更多的是荣耀对零售以及其他方面的探索和验证，线下更多的资源还是要给到合作伙伴。

锐龙 4000U 笔记本、荣耀游戏本、全新大屏手机已提上日程

针对不少网友关注的产品问题，赵明也在采访现场提前剧透。在五月份荣耀全场景发布会上，荣耀带来了新款的英特尔版荣耀 Magicbook，大家呼声高涨的锐龙 4000U 版的 Magicbook 何时推出，赵明也提前透露，锐龙 4000U 版的 Magicbook 在未来一个月内将会推出。

当然，赵明同时透露了有关荣耀游戏本的相关规划，作为一个面向年轻群体的品牌，游戏本与游戏产品自然是非常契合年轻人的。荣耀在游戏本的规划和构思上做了很久，今年将会推出。赵明同时表示，这款游戏本将 “难得一见”并且让大家 “眼前一亮”。

在荣耀 Life 沈阳店的开业现场，荣耀同时公布了荣耀平板 V6 产品售价，此前荣耀有推出过大屏的手机产品，此前荣耀曾推出过荣耀 8X Max 和荣耀 Note 10，针对未来大屏产品的规划，赵明表示，今年还会有大屏手机产品发布，将会把这两个系列取一个中间形态。

618 期间，荣耀智慧屏 X1 55 英寸补贴价格下探至 1699 元，同时也有着不错的销售表现，谈到此类智慧大屏设备，赵明向IT之家等媒体表示，未来荣耀将从尺寸和价位段进一步完善智慧屏体系，并且按照荣耀的构思，智慧屏将成为家庭的中心。或许未来将会有小尺寸的智慧屏产品可以放在卫生间、厨房。多块智慧屏之间也可以互动和智能信息的共享。赵明表示，“这个体系大家会发现，越往后发现对我们生活融为一体，对我们的管理能力越来越强。”