限制华为 5G 将损害经济复苏！英国最大商业组织 CBI 力挺华为

针对华为在英国 5G 网络中所扮演角色的争议持续扩大，华为的支持者亦有不少。据最新的外媒报道，英国最大商业组织的负责人也已站出来力挺华为，警告称限制这家中国公司参与的举措可能会 “损害”经济复苏。

英国工业联合会（CBI）总干事卡罗琳 · 费尔贝恩（Carolyn Fairbairn）表示，该国未来的经济复苏已经被贴上了 “数字先行”的标签，许多员工在家工作，企业也在寻找适应和提高生产力的创新方法。

英国首相鲍里斯 · 约翰逊（Boris Johnson）承受着要求减少华为在 5G 网络中应用的巨大压力，疫情爆发后保守党的反华情绪正在升级。

华为正在为英国提供用于建设 5G 网络的设备，但上月有消息称，约翰逊已拟定计划，打算在 2023 年前完全终止华为的参与。

费尔贝恩表示：“华为一直是推动 5G 应用的重要因素，这将成为我们经济复苏的重要组成部分。”

“这将是约翰逊提升整个国家水平的承诺的一部分。在做出确实会损害我们恢复能力的决定时要非常小心。”她说，“数字转型将成为英国经济复苏的核心，而你有各种理由希望全速前进。我们需要确保我们做出的决定对国家来说是正确的，而不是被迫做出对我们有害的二元选择。”

最近，华为在英国发起了一波宣传攻势，包括在报纸上刊登整版广告，强调该公司过去 20 多年对英国的贡献与承诺。

华为副总裁张建岗指出，在英国试图从 “脱欧和新冠肺炎的挑战”中恢复之际，如果华为的设备从英国的 5G 网络和固定光纤网络中移除，英国经济增长将遭受数十亿英镑的损失。