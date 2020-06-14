6.15 红包&省赚日历：京东健康生活狂欢、天猫红包奖池加码

今年的电商 618 已经拉开大幕，本文整理了 2020 年京东 618 每日大促会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。
• 京东京享红包（每天点此 3 次）
• 天猫超级红包（每天可抢 3 次、13 日 0 点有加码红包）
• 天猫超级让利专场（多抽 3 次）
• 淘宝本地化 618 超级卡券会场（多抽 3 次）
领完天猫红包后（限 App 端），大家记得点击右侧悬浮窗【618 消费券】，每天 10 点起可再领 1 张消费券，此券可与所有优惠叠加使用哦~
小编与同事实测领到 100-20、300-30 元券，叠加使用相当划算。
6 月 15 日，京东活动主题是健康生活服务日，活动内容包括：车品领券满 199 减 100、车品领券满 299 减 150、9.9 元车品限时抢、买车品就能抽新车、健康 3 件 7 折 / 2 件 8 折、十大专科免费问诊等，明日活动重点是车品、健康、品质手机、电脑数码、3C 家电等品类，爆款不止 5 折，好物低至 9.9 元，好物价保 30 天，无需等待 618 巅峰狂欢，现在即可入手了。
6 月 15 日，天猫新一波超级红包再次加码，这波红包 6 月 16 - 20 日可用。6 月 13 日 - 15 日天猫全品类预热，16 日 0 点限时限量 5 折秒杀，心仪爆品抢先加购哦！
15 日重点活动会场
|会场
|优惠详情
|京东
|狂欢主会场
|每满 300 减 40，爆款 24 期免息
|京东健康
|3 件 7 折 / 2 件 8 折、免费问诊
|京东汽车
|车品领券满 199 减 100
|手机狂欢
|抢 2020 元神券，爆款 24 期免息
|电脑数码
|爆款 5 折限量抢，最高 24 期免息
|家电百亿补贴
|抢千台 5 折，24 期免息
|家电会场
|头号京贴每满 300 减 40
|居家好物
|领券满 199 减 100、满 400 减 100
|超级百亿补贴
|秒杀爆品疯狂优惠
|实时热销榜
|最火的热销单品
|天猫
|百亿补贴
|爆品上新狂补 5 亿
|大额神券
|抢 1000 减 500 元券
|限时限量 5 折
|16 日 0 点开抢折上 5 折
618 重点活动预告
|日期
|重点活动
|6 月 16 日
|珠宝饰品
钟表神券日
家电高潮期
图书大促
|6 月 17 日
|超级直播
|6 月 18 日
|巅峰盛典
电脑数码
家装建材
|6 月 19 日
|全品类返场
|6 月 20 日
|小龙虾单品日
今日热销爆款
• 北京 9 折消费券：点此领取（需北京地址收货）
• 电玩学生会场 150 元券：点此领券