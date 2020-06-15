联通强硬回应用户 “被 5G”：符合协议，合法合理

IT之家 6 月 15 日消息 北京商报消息，此前有报道称有联通用户办理了 “5G + 宽带”融合套餐并足额缴纳月租，但因其并未使用 5G 手机卡而被联通方面断了宽带。对此北京联通方面表示，官方也只是严格按照协议办事，完全合法合理。张先生可要求改为单宽带套餐，无法满足他的其他不合理诉求。

IT之家了解到，有律师认为北京联通的协议或涉嫌霸王条款，有专家认为，北京联通方面可能是出于 5G 用户 KPI 的考量才会以捆绑销售的方式发展更多 5G 用户。