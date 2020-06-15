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网传超大杯小米 10 Pro + 配置，王腾已辟谣：假的

2020/6/15 7:44:46来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 15 日消息  近日网上曾传出一张疑似小米 10 Pro + 的宣传海报，上面也清晰地展示了相关配置信息。不过有网友称Redmi 产品总监王腾已辟谣，相关海报是假的

IT之家了解到，海报所展示的所谓小米 10 Pro + 支持 65W 快充，拥有新一代 1 亿像素主摄且支持 12 倍光学变焦，拥有 120Hz 屏幕等。不过从其 Slogan 和图片来看似乎更像是 PS 的。

目前尚无更多有关小米 10 Pro“超大杯”版本的消息曝光。

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关键词：王腾小米10

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