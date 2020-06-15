兼顾轻薄与性能，618 十代酷睿笔记本大促

今年 618 年中大促已经全面拉开，随着英特尔十代酷睿处理器全面铺开，轻薄本、游戏本、台式机市场迎来了一轮大升级。去年，英特尔推出了基于 14 纳米 Comet Lake U 架构和 10 纳米的 Ice Lake 架构的十代酷睿处理器，这也是现阶段市面上轻薄本产品处理器选择之一。



英特尔十代酷睿移动处理器更加专注生产力，在高性能兼顾低功耗的同时也引入了诸多新技术。热设计功耗最低为 7W，最高包含 6 核 / 12 线程产品，主频高达 4.9GHz，直追桌面处理器性能。另外，十代酷睿移动处理器还支持 Wi-Fi 6、雷电 3、英特尔傲腾内存等技术，这些都为日常生活娱乐和办公带来了更好的体验。

正值 618，诸多电脑厂商也在大力度促销自家轻薄本产品，同时，厂商也针对性的推出了更符合年轻人使用需求的轻薄本产品，这些轻薄本产品往往拥有更加轻薄时尚的外观，同时性能表现也能满足基本的使用需求，接下来，我们一起盘点下今年上半年，适合年轻人的十代酷睿轻薄本产品。

华硕 Vivobook 15s

华硕 Vivobook 主要针对年轻群体，今年五月华硕也更新了 Vivobook 产品线，推出了 Vivobook 15s。全新的 Vivobook 15s 搭载了英特尔十代酷睿 i5-1035G1 处理器，4 核 8 线程设计，基频为 1.0GHz，睿频达到 3.7GHz。显卡则采用英伟达 MX330 独显。

屏幕方面则是采用了一块 15.6 英寸的 FHD 屏，屏占比达 88%，四边窄边框设计。笔记本整体的重量为 1.65 千克，厚度为 17.9 毫米。配色方面则有冰晶银和星辰灰双色可选。

接口方面，Vivobook 15s 包含 1 个 USB Type-C 形态的 USB 3.2 Gen 1 接口，1 个 USB 3.2 Gen 1 接口，2 个 USB 2.0 接口，1 个 HDMI 接口，1 个耳麦接口，1 个电源接口，1 个 microSD 读卡器。

同样作为一款入门级产品，华硕 Vivobook 13 在 618 年中大促期间价格进一步下探，8GB+512GB 版本售价为 3999 元。

联想小新 Air 14

联想小新无疑是这些年来崛起非常迅速的年轻笔记本品牌，它以高性价比收获了不少拥趸。时尚的外观，强劲的性能，同档位高配，这让不少年轻人购买笔记本产品优先会喊出小新的名字。

今年联想全面更新了小新产品线，而更加专注轻薄的小新 Air 同样升级为十代酷睿移动处理器，联想小新 Air 14 搭载的酷睿 i5-1035G1 处理器。搭配英特尔锐炬显卡，即便是在低功耗情况下也能带来不错的显示效果，另外还有新一代的英伟达 MX350 显卡，轻度游戏娱乐需求也能很好的应对。

存储和内存方面，联想小新 Air 14 采用了 512GB PCIe 3.0 NVMe 高速固态，搭配 16GB 双通道 DDR4 3200MHz 内存。

屏幕方面，联想小新 Air 14 采用了一块 14 英寸的 FHD 屏幕，覆盖 100% sRGB 色域，同时支持 DC 调光。这款笔记本确实也像它的名字一样轻薄，联想小新 Air 14 重约 1.39 千克，最薄处为 16.9 毫米。

接口方面，联想小新 Air 14 包含 2 个 USB 3.2 Gen1 接口，1 个 SD 卡读卡器，1 个全功能 USB Type-C 接口（支持充电），1 个 HDMI 接口，1 个耳麦接口。

联想小新 Air 14 今年的新款依旧延续小新品牌高性价比的优势，这款产品 16GB+512GB 在年中大促期间售价为 4999 元，对于那些关注机身便携性以及轻度的游戏娱乐用户来讲，联想小新 Air 14 确实是一个非常实惠的选择。

宏碁蜂鸟 Swift 3

谈起轻薄本，宏碁蜂鸟系列必须拥有姓名。全新升级的 2020 款蜂鸟 Swift 3 采用了十代酷睿移动处理器，同时也获得了英特尔雅典娜计划酷睿移动超能版的认证。

全新的 2020 款宏碁蜂鸟 Swift 3 笔记本采用了第十代英特尔酷睿 i5-1035G4 处理器。这颗处理器集成了四个 SunnyCove 内核，其基频为 1.1GHz，睿频可达 3.7GHz。热设计功耗为 15W。采用的酷睿 i5-G4 高能版引入了 48 个执行单元的锐炬显卡，最大动态频率达到 1.05GHz，支持 [email protected] 图像输出，有了 11 代锐炬显卡，能够给显示性能带来更多提升。针对一些常见网络游戏，如《英雄联盟》《炉石传说》等都能流畅进行。

作为获得英特尔酷睿移动超能版认证的十代酷睿轻薄本产品，宏碁蜂鸟 Swift 3 有着更强的 AI 性能、更快的充电速度和更长的续航时间，十代酷睿所支持的 Wi-Fi 6 网络、雷电 3 接口、英特尔傲腾内存支持等，宏碁蜂鸟 Swift 3 全部都支持。

屏幕方面，宏碁蜂鸟 3 采用了一块 13.5 英寸的 2K IPS 屏幕，覆盖 100%sRGB 色域。因为整体外观采用了镁合金设计，所以，宏碁蜂鸟 3 重量更加轻薄，仅 1.19 千克，最薄处为 15.95 毫米。

接口方面，蜂鸟 3 包含 1 个雷电 3 接口，1 个 USB 3.2 Gen 1 接口，1 个 USB 2.0 接口，1 个耳麦接口，1 个电源接口和 1 个 HDMI 接口。蜂鸟 3 的这个雷电 3 接口支持最高 40Gbps 的雷电 3 传输速度，同时支持 DP 视频输出和 PD 快充。

对于有着大量的外部扩展需求以及经常性移动办公的用户来讲，蜂鸟 3 是体验英特尔酷睿移动超能版的入门产品。618 期间，宏碁也开启促销，入门款 i5-1065G4 限时优惠价 4799 元。

惠普星 14 青春版

作为一款面向年轻群体推出的产品，惠普星 14 青春版搭载了英特尔 i5-10210U 处理器，4 核 8 线程设计，基频为 1.6GHz，睿频可达 4.2GHz。同时配备 512GB 高速固态、8GB DDR4 2666MHz 内存、R530 独显。惠普星 14 青春版同时配备一块 14 英寸的 FHD IPS 屏幕，可视角度达到 178 度，边框仅 6.5 毫米。

作为一款轻薄本产品，惠普星 14 青春版最薄处为 19.9 毫米，裸机重 1.52 千克。接口方面，惠普星 14 青春版包含 1 个 USB Type-C 接口，1 个 SD 读卡器，1 个耳麦接口，2 个 USB 3.0 接口，1 个 HDMI 接口，1 个网线接口和 1 个电源接口。

这款产品定位入门，适合那些对硬件要求不高，关注日常家用娱乐或者网课办公群体使用。目前 618 期间，惠普星 14 青春版也开启促销优惠，8GB+512GB 限时优惠价 4099 元。

以上的几款轻薄本产品主要还是面向诸如职场小白、大学生等入门级用户，这些用户往往并没有太高的游戏娱乐需求，但是随着个人的成长，在移动办公领域的需求逐渐增加，因此轻薄便携、高生产力以及长续航就是他们考虑的重要问题。好在十代酷睿移动处理器能够满足这部分人大部分需求。

