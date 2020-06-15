用户建议特斯拉 Cybertruck 采用可折叠后车窗，马斯克：值得考虑

据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在去年 11 月份推出了酝酿已久的电动皮卡 Cybertruck，共有 3 个版本，计划 2021 年年底开始量产，特斯拉已在谋划建设新工厂来生产这一款电动汽车，今年已开始工厂的选址。

由于这一款电动汽车还有一年多的时间才会投入量产，因而特斯拉电动皮卡还有时间进行改进，马斯克此前已证实量产版尺寸较原型车将缩小 3%。

而从外媒最新的报道来看，电动皮卡的后车窗，也是潜在的改进点之一，已有潜在买家就此给出改进建议，马斯克回复值得考虑。

外媒的报道显示，特斯拉电动皮卡的潜在买家在社交媒体表达了他们的担忧，认为在放一张 8 英尺的床之后，没有足够的空间容纳其他的材料，特斯拉的部分用户俱乐部在社交媒体上询问马斯克，电动皮卡的后车窗是否可以卷取，以扩大后备箱的载货空间。

特斯拉这一用户俱乐部在社交媒体上还给出了具体的改进方向，后车窗卷取，然后连同后备箱中的一部分，折叠之后放到后排座椅顶部，就能携带长度超过 8 英尺的物件，也就非常适合露营。

针对潜在买家给出的这一改进建议，马斯克在社交媒体上也有回复，他表示值得考虑，虽然回复很简单，但至少在他看来，潜在买家给出的这一建议，还是有可取的地方。

特斯拉电动皮卡 Cybertruck 是在当地时间去年 11 月 21 日推出的，车身长 5.88 米，宽约 2.03 米，高约 1.93 米，有单电机后轮驱动版、双电机全轮驱动版和三电机全轮驱动版 3 个版本，续航在 250 英里到 500 英里之间，售价分别为 3.99 万美元、4.99 万美元和 6.99 万美元。

特斯拉推出的电动皮卡 Cybertruck，其实有考虑到露营等外出携带大量物品的需求，其后备箱中的储物空间达到了 100 立方英尺，也就是 2.83 立方米，可以容纳大量出行所需的物品。