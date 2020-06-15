专访《马卡龙玩图》主创蔡天懿：为每个平凡的创作者赋能

WWDC 2020 已经悄然临近，作为是首场以线上召开的 WWDC，很多 iOS 开发者对这场会议颇为期待。6 月 10 日下午，曾获「2018 年优秀本土 App」《马卡龙玩图》的主创成员、Versa 的创始人兼 CEO 蔡天懿接受了IT之家等媒体的采访，针对《马卡龙玩图》的开发历程、以及对 WWDC 2020 的一些期望进行了相应的解答。



▲Versa 的创始人兼 CEO 蔡天懿

做这样一家公司是的我的一个梦想，这是一个我想要做到 60 岁的公司，希望做很多很多事情。

为什么要创造《马卡龙玩图》这款软件？

蔡天懿表示：“每个人都有创作的诉求，但有创作能力的人却是少数。专业的修图剪辑软件的入门门槛非常高，可以说今天的创作能力约等同 Adobe 软件的使用能力。当你打开 Photoshop 后有三千个按钮往你脸上扑过来的时候，你就知道创作有多难了。”

▲蔡天懿在演示《马卡龙玩图》的视频抠扣像功能

这是 Versa 推出了《马卡龙玩图》的初衷，通过做零门槛的创作工具为创作者赋能，让每个人都能轻松创作属于自己的作品，解放创造力。所以《马卡龙玩图》首先攻克的就是后期中最繁琐的抠扣像，这款软件可以通过 AI 技术实现一键抠图换背景。结合海量模板，一键生成证件照、节日贺卡、头像、表情包、海报、Vlog 封面。不仅是图片，视频同样可以进行抠扣像。并且整个过程只用一部手机即可，完全不需要绿幕。

好的产品会发光

IT之家了解到，2018 年 8 月 Versa 旗下的图片照片编辑软件《马卡龙玩图》在 App Store 正式上线，当月就得到了苹果的月最佳的称号，年末被苹果评为「2018 年优秀本土 App」。12 月份获得了苹果公众号的推荐，当天《马卡龙玩图》获得了 16 万的新增下载，这使得两个月后 Versa 拿到腾讯的投资。虽然说这两件事情没有很强的关联性，但天懿还是认为苹果带来的 16 万下载量帮助非常大。

2019 年《马卡龙玩图》结合 192 年梵高逝世 129 周年诞辰，《马卡龙玩图》团队为了致敬这位伟大的艺术家，推出了入画梵高的活动。通过《马卡龙玩图》的油画滤镜抠图合成，每一个普通的人都可融入到梵高的画中，对梵高进行致敬。在今年三月份的时候他们团队收到一封来自苹果泰国的邮件。说看了解到《马卡龙玩图》团队发起的入画梵高项目，十分欣赏，我们曾经做过一个和艺术话相关的内容，他们想在苹果泰国推广《马卡龙玩图》。于是《马卡龙玩图》团队快马加鞭的对软件进行翻译，仅用了十天左右的时间就上架泰国应用商店。有了苹果的帮助，《马卡龙玩图》在泰国突破了一个 0 到 1 的过程。”

2019 年第四季度，《马卡龙玩图》加入了视频功能，有越来越多短视频创作者开始用《马卡龙玩图》进行创作。

在 iOS 版《马卡龙玩图》的开发过程中苹果给予了什么技术性的帮助？

“我认为苹果的技术是对我们帮助是非常大的。举一个简单的案例，今天《马卡龙玩图》马卡龙玩图 iOS 版是有视频抠扣像功能的，但安卓版却仍然没有适配。这得益于 iOS 设备上所搭载的 A 系列的仿生芯片，它可以让我们的算法非常高效地运行在手机上。所以本质上是 A 系列芯片出色的性能力，才使得我们有这样的能力，将用户的创意从不可能变为可能。”

“第二个就是 Core ML。我们 2018 年开始就拥抱 Core ML。对我们的益处就是 iOS 平台的服务器费用全部省下来了。因为安卓所有算法的都得去服务器运行，苹果的我们在本地运行即可。其实我们和苹果都是十分注重用户体验的公司，当然除了普通的用户体验外，开发者的体验也很重要。Core ML 我们已经从第一代用到了今天的第三代。在这个过程当中一有问题我们就会第一时间给给苹果进行反馈。我们很惊喜的是后续苹果也将我们的反馈加入到了 Core ML 更新中。所以说我们和苹果开发团队的沟通还是频繁的。除了 Core ML、ARKit 外，图形渲染引擎 Metal 的开发我们也有参与。”

对 WWDC 2020 有什么期待？

蔡天懿表示：“第一个期待是苹果会如何做一场世界级的直播？他会以什么形式进行直播？同时让才还能让大家参与进来？。个人觉得过去的 WWDC 是主要给台下的人看，然后再转播给全世界看。而这次更像是直接给 Show 给全世界看的。如果这次的直播形式很成功，可能会引领线上次发布会的形式，所以说我很期待苹果那些追求卓越的方式。

第二个自然是我们很关心的 Core ML 和 ARKit。我认为 ARKit 是苹果的远望愿景之一，Tim Cock 也说过这是它非常重要的一个方向，我认为未来的计算平台都会往这个方向去靠。它是在手机上吗嘛？还是在其他的设备上运行？我们看到越来越多的 AR 场景在 iPad Pro 得以应用。苹果会如何做现实世界和虚拟世界的交互，这是我非常期待的。

第三个就是硬件上的革新，我自己觉得觉的 iPad Pro 就已经十分精彩了，A12Z 仿生芯片配合激光雷达，呈现了 AR 的众多可能，这样一台出色的硬件还没上开发布会。足以说明发布会上的内容更精彩。”