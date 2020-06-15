诺基亚：已成为中国联通 5G 核心网络产品合作伙伴

北京时间 6 月 15 日下午消息，据国外媒体报道，诺基亚今日宣布，中国联通已选定诺基亚来支持其在中国的 5G SA 核心网络建设，这也是双方在当前 4G 网络合作基础上的拓展。

诺基亚称，已获得中国联通 5G 核心网络建设约 10% 的份额。核心网络执行各种功能，包括建立连接、带宽管理、扩展和保护网络，而 5G 核心网络还可以开放网络以支持新的、基于软件的使用案例，如网络切片（一种按需组网的方式）。

中国联通选择的诺基亚云（Nokia Cloud）核心产品提供统一的数据管理、会话管理和用户面功能（UPF），并辅之以 Data Refinery 和 NetAct 网络管理系统，均部署在诺基亚的 CloudBand 应用程序管理器上。

随着 5G 的到来，以及向云架构的演进，统一数据管理是一项关键功能，它高效且低成本地管理所有用户数据和服务。会话管理功能是 5G 服务化架构（SBA）的基本元素，主要负责与解耦后的用户面功能交互，以及用户会话管理。而用户面功能允许在更靠近网络边缘的位置，执行数据包处理和流量聚合，从而在降低成本的同时，提高带宽效率，从而为服务化架构（SBA）提供数据包处理基础。

此外，该交易还包括诺基亚云包 Cloud Packet Core 中的产品，包括诺基亚云移动网关。该产品除了支持中国联通网络中的 4G 服务网关和分组数据网络网关外，还提供 5G 独立会话管理功能和用户面功能。

当前，在中国联通迅速扩张的 VoLTE 网络中，诺基亚占约 17% 的市场份额，主要提供了 vIMS 云平台等产品。而这笔新交易将进一步加强中国联通和诺基亚之间的长期合作伙伴关系。

之前，诺基亚为中国联通 4G 网络的成功建立提供了关键支持。诺基亚今日表示，将继续支持中国联通 5G 网络的启动和运营。