三星 S9/S9+ 手机开始推送 One UI 2.1 系统固件更新

IT之家6 月 15 日消息 外媒 SamMobile 报道，三星 Galaxy S9 和 Galaxy S9 + 现在正在获取其最新的重大更新 OneUI 2.1，今天开始在韩国和德国版三星 S9/S9 + 中推送。上一周，德国版 Galaxy Note9 手机开始推送 One UI 2.1 更新。三星 Galaxy S9 One UI 2.1 更新韩国固件版本为 G96xNKSU3ETF4，德国版固件版本为 G96xFXXU9ETF5，它还包括 2020 年 6 月的安全补丁。

如前所述，OneUI 2.1 可能是 Galaxy S9 和 Galaxy S9 +（以及 Galaxy Note9）的最后一个主要操作系统升级。IT之家此前报道，三星手机的策略是只发布两个主要版本，因此将 S9/Note9 不会升级到 Android 11。尽管如此，由于 One UI 2.1 带来了许多新功能，三星 Galaxy S9 和 S9 + 仍将大放异彩。

这些功能包括新的共享选项。有一个快速共享解决方案，它可以在 Galaxy 设备（类似于苹果 AirDrop）之间共享文件和媒体，还有音乐共享，它使你可以与其他设备共享手机的蓝牙音频连接（例如，允许你的朋友，可连接到 Galaxy 智能手机的蓝牙扬声器上播放手机中的音乐）。

OneUI 2.1 相机具有许多新的拍摄模式。单击 “快门”时，“单次拍摄”将捕获一系列照片和视频片段，持续 10 秒钟，而 “我的滤镜”可让你复制自己喜欢的照片颜色和样式，并为以后的照片创建自定义滤镜。专业视频录制功能也恢复了。它具有你期望的所有技巧，包括控制快门速度的能力。

One UI 2.1 更新还添加了一个新的 AR Zone 应用程序，该应用程序将所有增强现实功能（如 AR Emoji 和 AR Doodle）集中在一起。AR Emoji 还获得了增强的面部识别功能和新的手动编辑工具。三星键盘已经更新，具有多语言翻译功能和文本撤消 / 重制快捷键，“相册”应用程序具有新的快速裁剪功能，现在可以将相似的图像分组在一起。

未来几天，三星 Galaxy S9 和 S9 + 将在更多国家 / 地区获得 One UI 2.1 更新。三星会希望确保没有问题，因此可能需要花费几周的时间才能广泛部署此更新。一旦更新在你的国家 / 地区发布，你就可以通过手机的 “设置”»“软件更新”菜单通过 OTA 下载。