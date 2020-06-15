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58 同城正式签署私有化协议，总交易估值约 87 亿美元

2020/6/15 21:39:21来源：网易科技作者：彭丽慧责编：骑士评论：

6 月 15 日消息，58 同城发布公告，与 Quantum Bloom Group Ltd. 签订合并协议。根据合并协议条款，买方投资财团将以每股普通股 28 美元（相当于每股美国存托股 56 美元）现金价格购买 58 同城所有已发行普通股，总交易估值约为 87 亿美元。

58 同城此次买方投资财团包括：华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和 58 同城董事长兼 CEO 姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式，为 58 同城的私有化交易提供资金。

58 同城表示，根据 58 同城董事会下设的特别委员会的一致推荐，董事会已批准该私有化协议，并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下，进行了私有化协议条款的谈判。

58 同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。届时，58 同城将成为一家私人控股公司，其美国存托股将从纽约证券交易所退市。

与 2020 年 4 月 1 日（58 同城宣布收到私有化要约的前一个交易日）58 同城的 ADS 收盘价相比，此次 58 同城私有化报价相当于溢价 19.9%。前 15 日成交量加权平均收盘价相比，溢价 19.2%。

今年 4 月 2 日，58 同城曾宣布，董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约，拟以每股美国存托股 55 美元的价格收购所有流通股。4 月 20 日，58 同城董事会成立特别委员会，对私有化要约，或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估。4 月 30 日，58 同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼 CEO 姚劲波的非约束性私有化要约。

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关键词：58同城私有化

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