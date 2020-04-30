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58同城年报：姚劲波持股10.2%，腾讯为最大股东

2020/4/30 17:08:43来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

北京时间4月30日下午消息，58同城（NYSE:WUBA）提交给美国证券交易委员会（SEC）的Form 20-F年报显示，公司董事长兼CEO姚劲波持有10.2%的股份，为第二大股东。

文件显示，截至2020年3月31日，姚劲波持有公司1,008,514股A类普通股，以及29,590,120股B类普通股，总计为30,598,634股普通股，占股10.2%，拥有42.0%的投票权，为公司第二大股东。相比之下，截至2019年3月31日，姚劲波持股10.3%，为第二大股东。

腾讯持有58同城52,563,898股A类普通股，以及14,722,000股B类普通股，总计为67,285,898股普通股，占股22.4%，拥有28.3%的投票权，为58同城第一大股东。相比之下，截至2019年3月31日，腾讯持股22.6%，为第一大股东。

此外，Standard Life Aberdeen plc拥有58同城10.0%的股份，以及4.2%的投票权。T. Rowe Price Associates拥有58同城6.6%的股份，以及2.8%的投票权。

年报还显示，58同城2019年营收为155.8亿元人民币（约合22.3亿美元），同比增长18.6%。归属于普通股股东净利润为82.8亿元人民币（约合11.9亿美元），同比增长314.5%。非美国通用会计准则下，归属于普通股股东净利润为79.8亿元人民币（约合11.4亿美元），同比增长193.0%。(李明)

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关键词：58同城腾讯

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