苹果 iOS 14 新特性爆料整理，你最期待哪几项？

IT之家6 月 15 日消息 外媒 9to5 Mac 报道，苹果将于 6 月 23 日在 WWDC 2020 上正式发布 iOS 14 系统，我们已经介绍了即将推出的 iOS 14 新功能的一些独家细节，包括 CarKey，壁纸更改，内置翻译等。

预计 iOS 14 将保留以前 iOS 版本的大部分设计内容，而无需进行重大设计，但这并不意味着它不会进行任何界面 UI 的改进。外媒称，从泄露的 iOS 14 版本中获悉，苹果正在开发全新的主屏幕界面，该界面允许用户以列表视图查看其所有应用程序图标，还有重新设计的壁纸设置面板。

苹果正在使用 iOS 14 测试一种检测火警和警报声的新方法，预计该方法将作为辅助功能选项提供，而 HomeKit 将通过 “夜灯转向白天”进行重大更新。新的 “ Gobi”应用程序应允许用户通过增强现实获得更多关于他们周围所见事物的信息，从而增强苹果未来推出 AR 眼镜的计划。

外媒还详细介绍了 CarKey API，该 API 使用户可以使用 iPhone 或 Apple Watch 解锁、锁定和启动汽车。随着苹果不断扩展电子钱包应用程序的功能，这无疑将成为 iOS 14 的主要新功能之一。“Findy My”应用也将使用自定义警报通知和即将推出的 AirTag 追踪器进行改进。

IT之家了解到，苹果已经测试一段时间的另一个功能是全新的系统恢复，它可以使用户直接通过无线方式恢复 iOS 设备，以及通过 USB 将其连接到另一部 iPhone 或 iPad 的方式，类似于苹果迁移工具 。

还有一个先进的 iCloud 钥匙串可与第三方密码管理器竞争，新的 Clips API 可让用户尝试安装应用程序的某些部分而无需完全安装它，Safari 中的内置翻译器，更多 Apple Pencil 工具，以及 iPadOS 的新键盘快捷键等。