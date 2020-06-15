论 iPhone SE 的核 “心”竞争力是什么？

IT之家6 月 15 日消息 苹果官微今日发文《iPhone SE 的核芯竞争力是什么？》 。

苹果方面表示，iPhone SE 的核芯竞争力在于这颗 A13 仿生芯片。

随后，苹果在《iPhone SE 的核芯竞争力是什么？》一文中，展示了 iPhone SE2 手机的多个卖点，包括游戏性能、拍照、录像、iOS 13，以及 3299 元的售价。

苹果用《帕斯卡契约》演示了 A13 仿生芯片的游戏性能；用人像模式的虚化过渡和智能 HDR 演示了其拍照性能；用 4K 60 fps 拍摄和滤镜实时渲染演示了其录像能力。

IT之家了解到，iPhone SE（2020）是 Apple 旗下的最新款智能手机，于 2020 年 4 月 15 日发布。iPhone SE（2020）搭载 A13 仿生处理器，采用 4.7 英寸 LCD Retina HD 显示屏，拥有 326 ppi，支持触控 ID，后置 1200 万像素相机，支持人像模式和新一代智能 HDR，支持 IP67 等级的防水防尘性能、无线充电功能、18W 快速充电、Wi-Fi 6 和千兆级 LTE，共有黑、白、红三种配色可选，目前官方商城以及京东商城售价 3299 元。