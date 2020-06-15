内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

论 iPhone SE 的核 “心”竞争力是什么？

2020/6/15 16:03:09来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6 月 15 日消息 苹果官微今日发文《iPhone SE 的核芯竞争力是什么？》 。

苹果方面表示，iPhone SE 的核芯竞争力在于这颗 A13 仿生芯片。

随后，苹果在《iPhone SE 的核芯竞争力是什么？》一文中，展示了 iPhone SE2 手机的多个卖点，包括游戏性能、拍照、录像、iOS 13，以及 3299 元的售价

苹果用《帕斯卡契约》演示了 A13 仿生芯片的游戏性能；用人像模式的虚化过渡和智能 HDR 演示了其拍照性能；用 4K 60 fps 拍摄和滤镜实时渲染演示了其录像能力。

IT之家了解到，iPhone SE（2020）是 Apple 旗下的最新款智能手机，于 2020 年 4 月 15 日发布。iPhone SE（2020）搭载 A13 仿生处理器，采用 4.7 英寸 LCD Retina HD 显示屏，拥有 326 ppi，支持触控 ID，后置 1200 万像素相机，支持人像模式和新一代智能 HDR，支持 IP67 等级的防水防尘性能、无线充电功能、18W 快速充电、Wi-Fi 6 和千兆级 LTE，共有黑、白、红三种配色可选，目前官方商城以及京东商城售价 3299 元。

京东Apple iPhone SE (A2298) 64GB 白色 移动联通电信 4G 手机3199 元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPhone

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    