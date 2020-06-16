T-Mobile 美国证实软银拟出售其股份，或达 200 亿美元

北京时间 6 月 16 日早间消息，T-Mobile 美国表示，软银考虑使用该公司的股份进行一笔交易。从而验证了市场此前的猜测。

T-Mobile 并未具体披露交易计划，但表示软银准备探索一项或多项与该公司股份有关的变现交易。知情人士上月表示，软银即将达成一笔交易，将以约 200 亿美元的价格出售其持有的 T-Mobile 股份。这是也在该公司的投资业务出现亏损后，他们所探索的融资计划的一部分。

“这些交易可能包含一项或多项交易，可能以私募或公募形式展开，也可能与 T-Mobile 或一个或多个 T-Mobile 股东展开私下谈判，包括德意志电信或第三方。”T-Mobile 表示在周一提交的监管文件中说。

软银持有约 25% 的 T-Mobile 美国股份，而知情人士之前表示，该公司计划将其中部分持股出售给德意志电信，让后者持有多数股权。软银之后还将通过二次发行将股份出售给其他投资者，从而降低自己的持股比例。

软银创始人孙正义今年早些时候收购了 T-Mobile 的股份。美国监管者当时批准将该公司旗下的 Sprint 出售给 T-Mobile。

他目前正在出售数百亿美元资产，以便筹集资金回购股权和偿还债务。孙正义持有的其他主要资产还包括中国电商巨头阿里巴巴和日本移动运营商软银公司的股份。