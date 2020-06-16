内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>通信

美多家电信运营商出现故障，通话及短信功能受影响

2020/6/16 10:34:36来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 16 日消息  据 CBS Los Angeles 报道，当地时间周一，电信运营商 T-Mobile、Sprint、Verizon、AT&T 和 US Cellular 在美国部分地区均出现了故障。纽约州、佛罗里达州、得州、佐治亚州和加州均报告出现故障。用户报告称，无法发送或接收短信以及通话

T-Mobile 技术总裁内维尔 - 雷在 Twitter 上对此次故障进行了回应，他写道：“我们的工程师正在努力解决一个影响全国客户的语音和数据问题。我们对造成的不便感到抱歉，希望很快就能解决这个问题。”

截止当地时间下午 6 点许，T-Mobile 似乎正在解决该问题，在推特上称 “数据服务已可用”，且 “某些呼叫正在完成”，但尚无进行全面修复的时间表。

但 Verizon 的发言人却说：“Downdetector 网站正在虚假报道 Verizon 网络问题。”该公司 “知道另一家运营商出现了网络问题。”不过 Downdetector.com 上用户的评论表明，来自洛杉矶、丹佛、费城、芝加哥和其他城市的 Verizon 用户在拨打或接收电话时遇到了问题。

AT&T 也表示，其网络 “运行正常”。

据 Downdetector.com 上的用户称，最近与 T-Mobile 合并的 Sprint 似乎也受到了影响，US Cellular 似乎也受到了影响，这两家公司没有立即回应置评请求。

IT之家了解到，截止目前，并没有证据表明中断是由网络攻击引起的。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：运营商网络故障

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    