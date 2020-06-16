美多家电信运营商出现故障，通话及短信功能受影响

IT之家 6 月 16 日消息 据 CBS Los Angeles 报道，当地时间周一，电信运营商 T-Mobile、Sprint、Verizon、AT&T 和 US Cellular 在美国部分地区均出现了故障。纽约州、佛罗里达州、得州、佐治亚州和加州均报告出现故障。用户报告称，无法发送或接收短信以及通话。

T-Mobile 技术总裁内维尔 - 雷在 Twitter 上对此次故障进行了回应，他写道：“我们的工程师正在努力解决一个影响全国客户的语音和数据问题。我们对造成的不便感到抱歉，希望很快就能解决这个问题。”

截止当地时间下午 6 点许，T-Mobile 似乎正在解决该问题，在推特上称 “数据服务已可用”，且 “某些呼叫正在完成”，但尚无进行全面修复的时间表。

但 Verizon 的发言人却说：“Downdetector 网站正在虚假报道 Verizon 网络问题。”该公司 “知道另一家运营商出现了网络问题。”不过 Downdetector.com 上用户的评论表明，来自洛杉矶、丹佛、费城、芝加哥和其他城市的 Verizon 用户在拨打或接收电话时遇到了问题。

AT&T 也表示，其网络 “运行正常”。

据 Downdetector.com 上的用户称，最近与 T-Mobile 合并的 Sprint 似乎也受到了影响，US Cellular 似乎也受到了影响，这两家公司没有立即回应置评请求。

IT之家了解到，截止目前，并没有证据表明中断是由网络攻击引起的。