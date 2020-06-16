微信开放 MCN 入驻，商业化布局更进一步

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IT之家 6 月 16 日消息 据 Tech 星球报道，微信近日发布《微信内容服务商开放入驻公告》，该公告介绍，微信筹备上线了内容服务（MCN）专区，该专区支持内容类代运营服务。
这是微信首次公开邀约 MCN 机构入驻，意味着微信商业化又进一步。
IT之家了解到，MCN（Multi-Channel Network）是舶来品，是一种多频道网络的产品形态，将 PGC 内容联合起来，在资本的有力支持下，保障内容的持续输出，从而最终实现商业的稳定变现。
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