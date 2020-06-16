近 6000 万美元：美国 FCC 首次为 5G 部署提供补贴

美国联邦通信委员会（FCC）迈出了为 5G 部署提供补贴的第一步，拨出 2.379 亿美元用于帮助运营商保护波多黎各和美属维尔京群岛的移动基础设施。

据 Mobile World Live 报道，AT&T、T-Mobile 美国公司和以 Clara 品牌运作的波多黎各电话公司（PRTC）被选中获得 2.339 亿美元，用于加强在该地区的网络。AT&T 还获得了 400 万美元，用于加强其在美属维尔京群岛的基础设施。

这笔款项将在三年内发放。

此次补贴建立在已经发放给岛上运营商的 1.3 亿美元基础上，用于重建 2017 年被飓风摧毁的基础设施。

在一份声明中，FCC 主席阿基特 · 帕伊（Ajit Pai）指出，最新一批资金中包括用于下一代升级的近 5950 万美元，“这是委员会在全国范围内为 5G 部署提供的首笔通用服务资金”。

在波多黎各，AT&T 将获得 9780 万美元，其中 2450 万美元必须用于 5G；PRTC 将获得 7650 万美元（1910 万美元）；T-Mobile 的额度为 5960 万美元（1490 万美元）。

在美属维尔京群岛，AT&T 必须将收到的 400 万美元中的 100 万，投入到 5G。

如果出售波多黎各和美属维尔京群岛资产的交易获得通过，AT&T 的份额是否会转移给自由拉丁美洲公司（Liberty Latin America）仍是个问号。