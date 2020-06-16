欧盟向苹果提起反垄断诉讼调查：针对 App Store 规则和 Apple Pay

IT之家6 月 16 日消息 据彭博社报道，苹果面临欧盟针对 App Store 规则和 Apple Pay 的调查。欧盟将研究苹果的 Apple Pay 条款、条件和其他措施，以及其是怎么限制商店里 “一触即付”付款功能的近场通信访问的，欧盟表示，调查是 “优先事项”。

IT之家获悉，对此，苹果公司回应称，欧盟正在审查竞争对手 “毫无根据的投诉”。此外，苹果表示 “公司遵循法律，拥抱竞争”。

下面是具体内容：

第一种情况与 App Store 规则有关。欧盟委员会将调查苹果公司针对通过 App Store 分发应用程序的应用程序开发人员的规则是否违反欧盟竞争规则。委员会将调查苹果设定的以下限制。

必须强制使用苹果公司专有的应用内购买系统 “IAP”来分发付费数字内容。苹果通过 IAP 向应用程序开发人员收取所有订阅费用 30％的佣金。

限制开发人员向用户告知应用程序以外的其他购买可能性的能力。尽管苹果允许用户也可以在应用程序中消费在其他地方（例如在应用程序开发人员的网站上）购买的音乐、电子书和有声读物之类的内容，但其规则阻止了开发人员向用户告知这种购买可能性。

欧盟委员会 Margrethe Vestager 表示，“移动应用程序从根本上改变了我们访问内容的方式。苹果公司为向 iPhone 和 iPad 的用户分发应用程序设置了规则。在向流行的苹果设备的用户分发应用程序和内容时，苹果似乎扮演了 “守门人”的角色。我们需要确保 Apple 的规则不会扭曲 Apple 与其他应用程序开发商市场中的竞争，例如其音乐流服务 Apple Music 或 Apple Books。因此，我决定仔细研究 Apple 的 App Store 规则及其对欧盟竞争规则的遵守情况。”

第二种情况与 Apple Pay 有关。该委员会将调查苹果公司将 Apple Pay 集成到 iPhone 和 iPad 上的商家应用程序和网站中的条款、条件和其他措施。此外，苹果公司限制移动支付行业竞争对手使用 iPhone 上的 NFC。调查还将重点关注针对竞争对手在 iOS 和 iPadOS 智能移动设备上的特定产品访问 Apple Pay 的限制。

“移动支付解决方案正在迅速获得移动设备用户的认可，从而促进了在线支付和实体商店支付。冠状病毒危机加速了这种增长，其中在线支付和商店中的非接触式支付越来越多。Apple 似乎为在商家的应用程序和网站中使用 Apple Pay 的方式设置了条件。它还将 iPhone 的 “轻按即用”功能保留给 Apple Pay。重要的是，Apple 的措施不得否认消费者使用新支付技术的好处，包括更好的选择、质量、创新和具有竞争力的价格。因此，我决定仔细研究 Apple 在 Apple Pay 方面的做法及其对竞争的影响。”欧洲委员会的 Margrethe Vestager 说。