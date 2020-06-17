三大股指三连涨，腾讯有意入主消息推爱奇艺大涨近 26%

北京时间 6 月 17 日消息，美国考虑推出 1 万亿美元基础设施建设方案的消息、5 月零售创下单月最大增幅，推动美股收高。截至收盘，道指涨 526.82 点，涨幅为 2.04%，报收 26289.98 点；标普 500 指数涨 58.15 点，涨幅为 1.90%，报收 3124.74 点；纳指涨 169.84 点，涨幅为 1.75%，报收 9895.87 点。

▲纳指涨 1.75%，报 9895.87 点

美国主要科技巨头全线上涨，脸书涨 1.35%，亚马逊涨 1.66%，苹果涨 2.65%，NetFlix 涨 2.5%，Alphabet 涨 1.61%，微软涨 2.45%。

中国主要科技股绝大多数上涨，网易跌 0.13%，爱奇艺涨 25.85%，拼多多涨 0.42%，微博涨 3.05%，腾讯音乐跌 0.86%，阿里巴巴涨 2.58%，京东涨 2.47%，百度涨 5.1%，趣头条涨 3.66%。

中概股股价

其他中概股多数上涨，其中上涨的公司包括：兰亭集势（涨 22.08%），简普科技（涨 14.92%），斗鱼（涨 10.49%），中芯国际（涨 9.7%），云集（涨 9.39%），迅雷（涨 8.72%），蘑菇街（涨 7.99%），搜狗（涨 7.32%），前程无忧（涨 7.21%），金融界（涨 7.19%），小牛电动（涨 6.3%），富途控股（涨 6.25%），达内科技（涨 6.18%），虎牙（涨 6.02%），乐居（涨 5.98%），500 彩票网（涨 5.88%），乐信（涨 4.77%），宜人贷（涨 4.69%），百世（涨 4.61%），小赢科技（涨 4.59%），网易有道（涨 4.4%），搜狐（涨 4.2%），哔哩哔哩（涨 2.96%），寺库（涨 2.79%），蔚来（涨 2.34%），嘉楠科技（涨 2.02%），1 药网（涨 1.49%），新浪（涨 1.41%），云米（涨 1.37%），猎豹移动（涨 1.3%），瑞幸咖啡（涨 1.25%），易车（涨 1.21%），新氧（涨 1.1%），欢聚集团（涨 1.09%），唯品会（涨 1.01%），蛋壳公寓（涨 0.77%），触宝（涨 0.72%），宝尊电商（涨 0.62%），趣店（涨 0.61%）。

与上一交易日持平的公司包括：360 金融、正保教育、凤凰新媒体。

下跌的公司包括：无忧英语（跌 0.1%），金山云（跌 0.19%），华米（跌 0.19%），汽车之家（跌 0.24%），人人公司（跌 0.25%），58 同城（跌 0.37%），陌陌（跌 0.37%），跟谁学（跌 0.42%），UT 斯达康（跌 0.57%），亿航（跌 0.62%），优信（跌 0.68%），世纪互联（跌 1.21%），信也科技（跌 1.23%），中通（跌 1.47%），如涵控股（跌 1.53%），荔枝（跌 1.87%），老虎证券（跌 2.02%），微贷网（跌 2.19%），新东方（跌 2.44%），品钛（跌 2.8%），房天下（跌 2.82%），携程网（跌 3.21%），好未来（跌 3.73%），途牛（跌 4.42%），流利说（跌 4.93%），信而富（跌 9.4%），团车（跌 13.04%）。

基本面改善推动蔚来股价比 5 月底上涨 76%

自 6 月初以来，蔚来股价表现非常好，今年以来累计上涨约 70%。蔚来股价上涨的基础，是它的基本面不断改进，订单增长和成本控制推动了营收和利润的增长。2 月份探底后，蔚来订单已经开始反弹。目前它预计第二季度汽车交付量将在 9500 至 1 万辆之间。电动汽车产业也已经触底。中国电动汽车市场在缓慢但稳步复苏。今天常规交易中，蔚来股价上涨 0.16 美元，涨幅为 2.34%，报收于 6.99 美元。与 5 月底的 3.98 美元相比，截至星期二收盘蔚来股价累计上涨约 76%。在高盛将其股票评级由 “中性”上调至 “买入”，并给出 6.4 美元的目标股价后，6 月 2 日蔚来股价上涨了约 20%。在公告称 5 月份订单强劲增长后，蔚来股价持续走高，突破 6 美元。尽管 6 月 10 日公布增发股票，打压蔚来股价连降低两天，但此后恢复了上涨势头。由于有媒体报道称它以每股 5.95 美元的价格，发行 7200 万股美国存托股，融资 4.284 亿美元，星期二常规交易中蔚来开盘价为 7.43 美元，高于美银美林证券公司最近修订后的 7.3 美元目标股价，并一度摸高 7.44 美元。

腾讯有意合作，爱奇艺股价暴涨近 26%

由于路透社刊文称腾讯在寻求成为爱奇艺最大股东，后者股价在盘前交易中上涨 35%。路透社刊文称腾讯与百度接洽，有意收购数量尚未确定的爱奇艺股票后，后者股价飙升至 25.78 美元。百度股价早盘一度上涨 7.2% 至 125.25 美元。据悉，腾讯收购爱奇艺股份的目的是降低成本和增强在视频领域的竞争实力。路透社援引一名知情人士的话报道称，“合作将增强在创作和购买内容方面的谈判筹码，降低由相互吸引对方用户造成的营销成本。”腾讯与百度接洽收购爱奇艺股份事宜还处于早期阶段，可能发生变化。双方达成交易，将促成中国两家最大视频网站的合作。截至今年 3 月底，双方付费用户均超过 1.1 亿。在纳斯达克上市的爱奇艺市值约为 140 亿美元，百度控制着 92.7% 的股东表决权。由于它们彼此竞争，并与哔哩哔哩和字节跳动等草根视频共享网站竞争，爱奇艺和腾讯内容支出增长很快。预计 2020 年中国网络视频市场营收将达到 1566 亿元。今天常规交易中，爱奇艺开盘价为 17.48 美元，上涨 4.95 美元，涨幅为 25.85%，报收于 24.1 美元，盘中一度摸高 26.45 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：Groupon（涨 12.66%），Pinterest（涨 4.96%），Slack（涨 4.83%），黑莓（涨 4.61%），高通（涨 3.62%），美光科技（涨 3.61%），西部数据（涨 3.59%），恩智浦（涨 3.47%），摩托罗拉系统（涨 3.17%），IBM（涨 2.88%），Box（涨 2.76%），Adobe（涨 2.57%），甲骨文（涨 2.52%），Uber（涨 2.51%），思科（涨 2.49%），SAP（涨 2.38%），PayPal（涨 2.33%），惠普公司（涨 2.25%），GoPro（涨 2.23%），博通（涨 2.18%），VMware（涨 1.9%），Fibit（涨 1.77%），爱立信（涨 1.55%），Twitter（涨 1.52%），zoom（涨 1.48%），诺基亚（涨 1.4%），Lyft（涨 1.38%），戴尔科技（涨 1.32%），Salesforce（涨 1.05%），速汇金（涨 0.96%），Snap（涨 0.72%），Yelp（涨 0.61%），英特尔（涨 0.5%），eBay（涨 0.48%），赛门铁克（涨 0.35%）。

下跌的公司包括：动视暴雪（跌 0.26%），AMD（跌 0.4%），索尼（跌 0.54%），Zynga（跌 0.55%），艺电（跌 0.62%），iRobot（跌 0.8%），特斯拉（跌 0.89%），英伟达（跌 1.15%），Spotify（跌 1.28%），LendingClub（跌 2.02%）。

营收低于预期盘后甲骨文股价一度下跌逾 3%

在发布第四财季营收低于预期、财年营收零增长的财报后，盘后交易中甲骨文股价下跌。截至 5 月 31 日的第四财季，甲骨文营收为 104 亿美元，按不变汇率计算同比下跌 4%。FactSet 的数据显示，分析师对甲骨文第四财季营收预期为 106 亿美元。按美国通用会计准则计算，甲骨文每股收益为 99 美分，高于分析师预期的 95 美分。甲骨文全年营收为 391 亿美元，同比下降 1%，按不变汇率计算与上年持平。分析师预计甲骨文全年营收为 389.2 亿美元。今天常规交易中，甲骨文股价上涨 1.34 美元，涨幅为 2.52%，报收于 54.59 美元，盘中一度摸高 55 美元。盘后交易中，甲骨文股价一度下跌逾 3%。

本周 70 家美国专卖店恢复营业，推动苹果股价涨 2.65%

花旗银行分析师吉姆 · 苏瓦（Jim Suva）星期二发表投资报告，维持对苹果股票的 “买入”评级，并将目标股价由 310 美元上调至 400 美元。苏瓦称，苹果将受益于从今年秋季开始的 5G iPhone 升级周期。另外，随着越来越多用户购买 AppleCare 支持服务，这也有助于推动苹果服务业务的增长。由于疫情促使越来越多消费者采用非接触式支付手段，Apple Pay 的普及将因此加速。另外，苏瓦还认为，苹果将提供包含 Apple Music、Apple News、Apple Arcade 和 Apple TV + 在内的一揽子服务，进一步刺激销售的增长。5G 推动的 iPhone 销售增长，将是苹果利润和股价增长的强大动力，更高的 iPhone 销量还有助于推动苹果服务的销售。有证据显示疫情加速了 PayPal、Visa 和 Mastercard 等公司数字支付和非接触式支付方式的增长，可以肯定地说 Apple Pay 也将受益于这一趋势。今天常规交易中，苹果股价上涨 9.09 美元，涨幅为 2.65%，报收于 352.08 美元。另外，推动苹果股价今天上涨的另外一个因素是，它宣布本周全美 70 家专卖店将恢复营业。这意味着，在美国境内的 270 家苹果专卖店，将有 220 家恢复营业，其中包括 10 家位于纽约的苹果专卖店。在全球 510 家苹果专卖店中，365 家已恢复营业。