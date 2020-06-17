波士顿动力开售 Spot 机器人：售价约 52 万元

6 月 17 日消息，据外媒报道，美国当地时间周二，波士顿动力公司宣布开始向美国公司出售四足机器人 Spot，这种机器人可以爬楼梯，穿越崎岖的地形。

企业可以在 shop.bostondynamic ics.com 上以 74500 美元（约 52 万元）的价格购买 Spot Explorer 开发工具包。Spot Explorer 包括机器人、两块电池、电池充电器、平板电脑控制器、机器人外壳、电源外壳以及用于 Spot API 的 Python 客户端包。

波士顿动力公司还将出售 Spot 各种附加组件，客户将 “在可用时”获得软件更新。该公司提供有限时间的免费送货服务。shop.bostondynamic ics.com 目前表示，Spot Explorer 在 6 至 8 周内发货。

Spot 开售标志着这家成立于 1992 年的公司实现了几个新的里程碑：这是企业首次可以直接购买波士顿动力公司的机器人，Spot 也是该公司的首款在线销售产品。Spot 目前只在美国销售，用于商业和工业用途，但该公司希望今年能扩展到更多市场。

波士顿动力公司发言人表示：“我们计划在明年生产大约 1000 个 Spot，但可以根据需求增加产量。我们正在探索今年实现海外销售的可能。”该公司最初计划在 2020 年中期完成 1000 个 Spot 的生产，但新冠疫情爆发打乱了这一时间表。

通过波士顿动力公司的购物门户网站，用户最多只能购买两个 Spot。如果想要更多，该公司还有另外两个定价级别：学术级 (对经认可的教育机构有折扣)和企业级 (更多传感器、软件集成、通信基础设施和机器人车队管理)。对于更大规模的采购和第三方解决方案，可以与其销售团队直接联系。

疫情爆发为波士顿动力公司提供了推销其机器人的机会。随着企业重新开业，它们迫切需要能够限制人类间接触的技术。今年 4 月，波士顿动力公司将其医疗机器人工具包开源，此前该公司部署了 Spot 帮助医院远程分诊患者。Spot 机器人配备了 iPad 和用于视频会议的双向无线电。Spot 的模块化平台 (安装导轨、有效载荷端口和 SDK)使其显得与众不同。

波士顿动力公司将 Spot 设计为 “去其他机器人无法到达的地方，并执行广泛的任务”。多亏了它的附加组件，Spot 可以根据各种用例进行重新配置。

Spot 之前只在波士顿动力公司的早期采用者计划中提供短期租赁。通过该计划，150 多个 Spot 机器人被部署在国内外的商业和研究设施中。该公司表示，将继续通过该计划将 Spot 机器人租赁给选定国际市场客户。

对于是否会将 Spot 卖给警察部门的问题，波士顿动力公司发言人表示：“从某种程度上说，我们的机器人被设计成承担可能对公共安全官员人身安全构成危险的任务，比如检查可疑包裹或应对危险物质事件，警察部门也可以购买 Spot。不过，它们并不是为取代警务人员或执行警务人员的工作而设计的。我们的标准条款禁止使用机器人进行人身伤害或恐吓，这适用于所有客户。”

除了 Spot，波士顿动力公司还销售其可以搬运箱子的机器人 Pick，这要归功于 3D 视觉系统。此外，该公司还在开发 Handle 和 Atlas 机器人，Handle 应该在未来两年内可以出售，但 Atlas 的商业化计划依然遥遥无期。