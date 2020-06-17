中兴终端换帅：倪飞要下好 5G 手机这盘棋

昨日下午，中兴通讯官宣，任命倪飞为中兴通讯终端事业部总经理，全面负责中兴通讯终端业务。倪飞同时担任努比亚总裁。

据媒体报道，2018 年临危受命的中兴终端原 CEO 徐锋轮岗到集团，仍担任高级副总裁，负责相关流程或质量领域。这也是徐锋十分擅长的领域。

那么，中兴通讯看中了倪飞的哪些能力？在更大的平台上，倪飞又如何盘活中兴通讯丰厚的 “家底”，下好 5G 这盘棋？

三大因素

倪飞接任中兴终端掌门人，在笔者看来，主要有三个方面的因素。

其一，倪飞 2001 年大学毕业后即加入中兴通讯，2004 年开始从事终端产品经营，到 2012 年参与创立努比亚品牌并担任总经理，2019 年担任努比亚总裁，对中兴通讯的终端业务非常熟悉，同时也有在努比亚独当一面的宝贵经历。

其二，中兴通讯在 2017 年出售了努比亚 10.1% 的品牌，持股降至 49.9%，中兴终端和努比亚品牌独立经营。而倪飞执掌中兴终端后，两个品牌有望联动，在竞争激烈的 5G 终端市场，可以展现出更强的韧性。

其三，从 4G 时代开启后，智能手机产业十分浮躁，大量资本进场，“眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了”，大浪淘沙，能够留下来的是极少数。倪飞带领努比亚一直活跃在这个市场上，用实际行动展示了 “坚持”这一难能可贵的品质。

只要坚持，就有希望。而 5G 时代到来，就是中兴终端再度跃起的希望所在。

家底丰厚

摆在倪飞面前的，是智能手机份额向头部厂商集中，中兴手机和努比亚手机的份额，目前难以与头部的三四家厂商抗衡。而做大规模，是在这个市场上生存下去、活得好的必要条件。

我们必须看到，中兴终端以及努比亚，仍有一份丰厚的家底。中兴手机近年的 “掉队”，有自身产品和渠道等因素，更因为众所周知的经营之外的原因。中兴终端虽然丢了部分市场份额，依然具备重新夺回市场的技术和产品实力。努比亚的产品迭代，也始终没有 “断档”，具有良好的产品连续性，也拥有了一批忠实的粉丝。

资料显示，中兴通讯拥有超过 7.4 万件全球专利申请，超过 2 万项与终端业务相关；已授权专利超过 3.4 万件；5G 标准必要专利则位居全球前三位。在技术层面，中兴通讯是全球极少数掌握 5G 端到端核心技术的厂家之一，而无线技术迭代，会对智能手机产生革命性影响，产生改变市场格局的能量。

从产品看，中兴终端在去年 8 月发布了国内首款商用 5G 手机中兴天机 Axon 10 Pro 5G，超过了份额更高的同行，显示出强大的 5G 技术底蕴。今年以来，中兴终端陆续发布了 5G 视频手机中兴天机 Axon 11、中兴天机 Axon 11 SE 5G 等产品，是 5G 商用初期为数不多的玩家之一。随着 5G 商用加速，一切就有可能。

挑战很大

来到更大的平台，倪飞面临的挑战也更大。5G 手机等 5G 终端是一个 “增量市场”，同时竞争十分激烈，头部厂商在 4G 时代已经构筑了强大的品牌和渠道壁垒。中兴终端在 5G 技术层面拥有独特的优势，这是逐鹿市场的一大本钱，同时还需要做的更多，才能够在拥挤的车流中，找到一条合适的车道。

继续加码投入技术创新，打造出领先的 “5G 黑科技”；梳理渠道能力，提升品牌美誉度；针对 5G 商用趋势和用户接受度，制定更具竞争力的产品规划；和努比亚之间更好的联动…… 等等提升 5G 终端竞争力的手段，是倪飞接下来一段时间需要解决的问题。

作为中国最早一批做手机的厂家，从功能机到智能手机再到当前的 5G 手机，中兴终端 22 年来有过辉煌也有过失意，经历了行业太多的风云变幻。当前中兴手机处在第二梯队，同时手握核心 5G 技术，既有成长空间，也有成长的能力。

祝福倪飞，也相信中兴终端业务将走入一条发展的快车道。