铁路部门：进出京火车票退票免收手续费

IT之家 6 月 17 日消息 据央视新闻报道，从中国国家铁路集团有限公司获悉，为配合北京市做好应急响应级别由三级提升到二级的疫情防控工作，铁路部门决定：自 2020 年 6 月 17 日 0 时起，旅客在车站、12306 网站等各渠道，办理 2020 年 6 月 16 日 24 时前已购的进出北京地区各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。

另外IT之家了解到，昨日晚间中国国际航空、南方航空已对部分北京相关航班免收退票手续费。