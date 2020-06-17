VR 进入高光时刻，三大运营商如何布局？

众所周知，VR是当下比较火热的技术，只需戴上一副眼镜，就能进入全新的虚拟世界，或置身不受时空限制的历史博物馆、或在浩瀚无边的景色里、抑或是身临其境的出现在游戏世界中，不论是怎样的场景，VR都可以给我们带来很对新鲜有趣的体验。

然而，如此有趣的一项技术，发展过程确是比较坎坷的，短短四五年时间，经历了从火热到遇冷再到火热的历程，之所以会这样，则是因为网络技术和产业的不成熟等诸多原因。不过随着5G的来临以及政策的不断推进，VR产业将会出现大爆发，进入属于自己的高光时刻。

不久前，工信部印发《关于推动5G加快发展的通知》，要求进一步推广5G+VR/AR（增强现实）等应用，促进新型信息消费。根据AR/VR行业市场分析机构Greenlight Insights（绿光洞察）的预测，2020年全球VR产业规模将达到1600亿元，中国市场规模将达到900亿元。

从当下来看，VR行业规模扩展迅速，已经开始出现在各行各业，除了传统的游戏娱乐领域外，VR在医疗、交通、教育、农业、制造业等领域也实现了广泛的应用，商业化前景越发凸显，市场受欢迎程度不断攀升。

5G时代，VR进入高光时刻

早在2016年，随着市场资本的推波助澜，VR就已经成为众多企业竞相追逐的风口。然而，由于网络、终端、内容以及产业的不成熟等各方面原因，VR产业很快就“风口”进到了“寒冬时刻”。

比如在网络方面，在4G环境下，消费者观看在线的VR视频，需要通过LTE中基站，连接到远端的中心服务器下载内容。在这一过程中由于受到网络延时及传输速率的影响，消费者更多看到的是卡顿的画面，观看体验很差。

在内容方面，没有出现火热的视频和游戏等一经推出就能抓住年轻人的爆款应用，这也是整个产业不能迅速扩大，并且加速商用落地的原因之一。

不过随着千兆网络和5G的到来，VR产业已经走出幻灭期，进入复苏期。

从网路层面而言，5G技术的普及将有效解决VR设备面临的延迟及成本问题，除了能够帮助解决画面延迟造成的眩晕等痛点外，通过云端渲染技术将有助于降低对终端设备的硬件需求，从而推动VR设备进入家庭消费市场。

在内容层面，各个产业环节也都在强化VR内容的开发。我们看到，不论是运营商、还是医疗、教育、传统企业等，都在积极探索应用，并与平台强化合作，给消费者带来了极佳的体验。

对于中国而言，今年，新冠肺炎疫情下，VR技术的优势凸显，AR/VR行业在特殊情况下也得到了积极发展。火神山、雷神山医院开建以来，央视即为人们提供建设现场的24小时不间断实时直播，人们通过VR直播形式实现“云监工”，同时在线人数更高达千万人次。

此外，在医疗方面，VR隔离探视系统为患者和医生、患者和家属搭起沟通的桥梁，减轻接触中交叉感染的风险；VR看房解决人员聚集安全、售房小区封闭等疫情期间线下营销存在的难题；VR云旅游对于完全停滞的旅游行业来说，也不失为一种新型旅游方式，人们不仅可随意挑选各地景点，还可减轻假期旅游的舟车劳顿，或家人闲余时间协调的麻烦。

一系列的操作无一不在说明，VR已经开始强势回归，并且前景广阔。

三大运营商的布局

说到国内VR产业的发展，少不了运营商的发力。资料显示三大运营商2020年5G投资额达1803亿元，共同发力5G+VR建设。

根据中国电信财报，2020年公司资本支出850亿元，其中5G支出占53.3%，为 453亿元。去年10月份，中国电信与韩国运营商LG U+开展合作，构建5G+VR应用生态圈。

中国移动方面5G相关投资为1000亿元，并发布2020年VR相关战略，2020年VR业务重点面向中国移动5G用户及千兆家宽用户推出，并且计划发展中国移动VR业务用户规模500万，其中VR头显终端用户不低于100万。

中国联通表示5G相关投资为350亿元，发布“1+2+N”5G XR战略，并宣布成立5G XR生态联盟，同时举办了一系列5G同频共振活动，宣布与 3Glasses、Nreal、纳德光学等在硬件、内容、服务等多方面进行合作。

除了以上投入与布局外，在不久前举办的第五届全球虚拟∙现实大会（GVRC）上，三大运营商也进一步阐述和发布了其在VR方面的计划。

中国移动副总经理简勤表示，当前，随着全球 5G规模商用步伐的加快，各国正围绕5G全力打造产业新经济，加快重塑经济发展格局。作为5G最重要的应用领域之一，VR被寄予厚望。

“5G+VR应用在带给人们美轮美奂的超现实体验的同时，也必将塑造一个创新与创造的时代。中国移动愿与业界携手，加快推进“5G+”计划，通过5G赋能VR产业变革与创新，激发5G+VR新活力。”

据悉，中国移动重磅发布了跨“VR头显、手机、电视”三端的移动云VR产品：一体式终端头显产品Launcher/APK升级至1.3.0版本，并推出游戏专版产品6DOF高端一体机；手机端除了咪咕视频VR专区，新上线的移动云VR APP，可同时支持裸眼、Cardboard、分体式VR眼镜三种使用模式，让VR体验更加便捷.

在内容领域，秉持“开放合作、共生共赢”的理念，推出移动云VR“内容生态三五计划”，即聚焦五大垂直内容领域、拓展五类合作模式、提升五项体验感知。在终端领域，联合VR和手机终端厂商，制定行业互通技术标准，推动产品的规模发展。

影视方面，截至2020年5月，咪咕公司拥有超10000小时超高清内容储备，超40000小时VR内容储备。此外，还有大量直接采用影院源3D介质，具有院线级别的观看质感和沉浸感的真3D影片库；通过抢救性工作，提升到超高清画质的经典老片库；以及包括威尼斯电影节参展影片在内的独家引进全景内容库等。

截止当前，"移动云VR"已经与超过200家版权方建立合作。面向未来，"移动云VR"还在不断加大开放合作力度。

中国电信天翼云VR负责人王浩表示，“健康发展的内容生态需要行业内上下游的合作伙伴都能够通过商业模式获得相应回报。中国电信天翼云VR正在搭建一个内容聚合与分发的平台，让更多优秀的内容生产者在这个平台上获取用户、进而获得收益，这是平台的本质。平台加生态是战略核心，而平台本身是发展规模的活跃用户的核心，而在这个过程中，最终满足用户的使用体验”。

今年4月14日，中国电信便携手“央视频”APP推出“5G珠峰慢直播”，第一次以VR超高清视角带领网友观赏珠峰日升日落的24小时，是目前国内海拔最高的“慢直播”。

5月初，中国电信旗下号百控股与游族网络达成合作，携手共建 “5G-VR小镇”，共同布局5G文娱新业态。双方将以大型场景游戏“VR小镇“为内容集成平台，在天翼云VR的5G生态系统内容建设、市场开发及社会资源共享方面展开充分合作。

中国联通集团副总经理范云军表示，中国联通将以“千兆5G、千兆宽带、千兆WiFi”构建网络和业务的一体化能力，为中国数字生活提速提质贡献力量，从新基建、新平台、新生态三个方面展示了通过联通三千兆让生活数字化的计划, 努力践行“联通世界，创享美好智慧生活”的光荣使命，实现包容、可持续、创新、合作的发展目标。

其中，提出要以5Gⁿ新平台开创数字生活新天地。联通 live 直播依托自主研发的集采、编、播与一体化专业直播云平台，提供“5G+IPTV+VR”多屏联播功能。联通沃视频VR/AR则依托5G超高速网络和千兆家宽网络，通过“产品+内容+终端”为用户提供端到端全场景沉浸式体验。

围绕VR技术应用，联通推出了集VR游戏、VR视频、VR直播、巨幕影院等内容为一体的VR应用——“联通VR”，穿戴VR设备的山东联通用户可以通过“联通VR”应用及高速优质的双千兆网络享受VR旅游、VR观赛，享受360°沉浸式的体验。

此外，3月17日，中国联通与3Glasses举行战略合作线上发布会。3Glasses作为亚洲首款量产VR头显研发者、VR首个商业模式（线下体验点模式）开创者、全国拥有近6000家体验终端的中国VR产业龙头企业，此次发布会牵手中国联通围绕“终端、应用、服务” 展开全方位合作。