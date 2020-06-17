上海市监局抽查 30 批次移动电源，11 批次不合格

IT之家6月17日消息 据上海市政府新闻办公室官方微博@上海发布 消息，上海市市场监管局对本市生产、流通领域的移动电源产品进行了监督抽查，共计抽查30批次，价格区间从36.9元至229元不等。样品来自线上电商14批次，实体店16批次。其中19批次合格，11批次不合格，抽查合格率为63.3%。

IT之家了解到，不合格的项目包括：外观和标识、有效输出容量、转换效率、输出电压、材料阻燃（外壳）等。

不合格项目解读

12项指标中，外观和标识、有效输出容量、转换效率、输出电压、材料阻燃（外壳）等5项指标不合格情况较严重。

（1）外观和标识：9批次不合格

产品标识包括额定容量、额定输入电压及电流、额定输出电压及电流等关键信息，外观和标识不合格有损消费者知情权，并可能造成使用中的诸多不便。充电宝标识不清是民航安检时发现比较多的问题，因为标识不清就意味着无法确定其额定能量，看不清标识，充电宝就无法带上飞机。

结果显示，疾速、SKINARMA、趴酷、京东京造等9批次移动电源的外观和标识项目不符合标准要求，如疾速型号为JS-Y10+的样品，其具有多个输出端口，但在各端口附近，并未标明该端口名称或代号。

▲疾速、蓝途的输入输出端口无标识

（2）有效输出容量：6批次虚标，1批次仅有标称的39%

有效输出容量为移动电源产品性能的关键指标，标准规定，在产品标明的额定输出电压及额定输出电流条件下，移动电源的常温和高温有效输出容量不应低于额定容量。

▲容量测试过程

结果显示，中坚力量、壹号公路这2批次产品在标称电流下无法放电，问题最为严重。1批次慧多多移动电源在常温、低温、高温情况下有效输出容量均不合格，其额定容量标称16500mAh，实测常温情况下的有效容量只有6509 mAh。此外，京选、蓝途、mumuso等3批次产品常温和高温有效输出容量也低于额定容量。

（3）转换效率：3批次不合格

移动电源的转换效率是衡量产品能量利用率的主要指标，标准规定，按照移动电源标称的额定输出电压及电流测试条件下，移动电源的转换效率应符合制造商移动电源使用说明的明示值，如无明示值则应不低于80%。

本次抽查中，中坚力量、壹号公路、慧多多等3批次产品转换效率不符合标准要求，存在虚标或电路损耗过大的问题。

（4）材料阻燃

移动电源的外壳必须达到阻燃级别，如果不合格，若移动电源内部故障导致着火，其外壳无法有效阻碍火焰燃烧，具有极易引燃周围物件、扩大失火面积、造成人身伤害及财产损失的风险。

▲1款移动电源外壳无法阻燃 本次抽查的30批次产品中，5批次为金属外壳，不适用此项目，其他25批次中，壹号公路移动电源外壳阻燃不符合标准要求，为严重不合格。