特斯拉 Model Y 被指最近做工粗糙：后座没有固定，部分车主拒收车

6月17日消息，据外媒报道，自从电动汽车制造商特斯拉位于美国加州的弗里蒙特工厂重新恢复运营，并重新开始交付新型跨界车Model Y以来，许多新买家都投诉称，新车存在诸多严重的质量问题。

新车在生产初期出现质量问题并不罕见，毕竟汽车制造商仍在努力调整生产流程，而且随着产能增加，质量控制也可能会导致更多问题。然而，就Model Y而言，即使以特斯拉的标准来看，这似乎也是个比以往更严重的问题。

论坛上挤满了新买家，他们争相报告Model Y新车的问题，并拒绝收车。在某些情况下，特斯拉甚至因为这些问题而主动取消交付。特斯拉目前正像往常一样在季度末推进加速交付，试图在本财季结束前提高交付量。但因受新冠疫情影响，其在弗里蒙特工厂整整1个月都没有生产任何汽车，进而影响了交付。

几名新款Model Y的买家称，特斯拉曾联系过他们，告知他们原计划在6月底前交付的新车存在缺陷，为此不得不推迟交付。上周，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）曾向员工发送关于Model Y生产的邮件，他强调了减少Model Y整改的必要性，这意味着Model Y在下线后需要做大量工作。

更令人担忧的情况是，特斯拉仍试图交付存在明显缺陷的Model Y。马里兰州车主赖利·德芙(Riley Dove)上个月订购了Model Y，上周他去特斯拉门店取车，但由于油漆和装饰问题、座椅上有凹痕以及安全带不紧等问题，他不得不拒绝收货。

最大的问题之一是，后座没有固定在汽车底盘上。在过去的几周里，很多新买家在购买Model Y的时候都提到了这个问题。另一位新款Model Y车主凯文·黄（Kevin Huang）发布了有同样问题的照片，他称自己很喜欢这款车，但对其质量控制极为失望。

许多车主都报告了类似的问题，质量问题导致他们拒绝收货，或不得不利用特斯拉的7天退货政策。上周，马斯克承认，特斯拉在Model Y的总装方面存在些问题。