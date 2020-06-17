七彩虹 618 好价盘点，CVN Z390 电竞主板限时优惠价 769 元

IT之家6月17日消息 618大促即将到来，七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14促销价 949 元 送东海X5散热器；CVN B450M GAMING V14限时优惠价 429元；CVN Z390 GAMING V20 电竞主板618促销价769元，送东海X5散热器；CVN B365M GAMING PRO V20 电竞主板618活动价 469 元。



IT之家了解到，七彩虹CVN Z390 GAMING V20作为上一代顶级主板，其配备寒霜散热装甲，采用10相供电、10K黑金电容，支持千兆网络、4000MHz内存、双M.2、USB3.1-C、魔音系统等，唯一遗憾之处在于仅最高支持英特尔9代酷睿处理器。

目前七彩虹CVN Z390 GAMING V20电竞主板618优惠价769元，创历史新低。

如果问目前最困扰早期游戏用户的一点是什么？Windows10平台的强制使用或有一席之地。而玩家要想在Windows7平台完美运行游戏，则还需要一块B365芯片组的主板来搭配使用。

这款CVN B365M GAMING PRO V20 电竞主板的优势不单只有支持Windows7系统一项，更包括7相数字混合供电加强稳定性，配备寒霜冷凝散热装甲加强散热性能，更有双M.2插槽、双卡交火、魔音系统等特性加持。

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看完了英特尔平台的代表我们不妨继续关注一下AMD平台的优惠力度。

七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14主板可搭配最新第三代锐龙处理器使用，支持10相混合数字供电、PCIe4.0 x16插槽、千兆网络、寒霜散热装甲、GameVoice游戏音频、USB3.1Gen1-C等特性。

目前七彩虹CVN X570 GAMING PRO V14游戏主板618限时优惠价949元，持平史低。

七彩虹CVN B450M GAMING V14 游戏主板，同支持最新第三代锐龙处理器，支持6相供电、寒霜冷凝散热装甲、显卡插槽金属装甲、TYPE-C、魔音系统、黄金分割灯带等。

目前七彩虹CVN B450M GAMING V14电竞主板618特惠价429元，创历史新低。