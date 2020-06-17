马斯克：特斯拉并未开发搭载 100kWh 电池组的 Model 3/Model Y

据国外媒体报道，此前，有传闻称，特斯拉正开发一款搭载100kWh电池组的Model 3/Model Y。对此，该公司CEO埃隆·马斯克予以否认。

此前，一名叫“Zeus M3”的黑客访问了特斯拉Model 3的“工厂模式”（Factory Mode）。他在推特上分享的截图显示，有一款Model 3或者Model Y似乎搭载100kWh的电池组。

这名黑客的爆料引发了许多猜测，其中最有趣的是有关车辆续航里程增加的猜测。目前，Model 3配备的电池组最高为74kWh，这使得这款车的续航里程为322英里（518公里）。如果Model 3采用100kWh的电池组，那么它的续航里程可以增加到400英里（约644公里）。

对此，马斯克于当地时间周二在推特上直接回应称，该公司并未开发搭载100kWh电池组的Model 3或Model Y。

目前，Model 3已经在多个地区的电动汽车市场证明了自己的领先地位。上周，中国乘联会（简称CPCA）公布的数据显示，今年5月份，特斯拉在中国销售了11095辆中国产Model 3，环比增长205%，这一销售数据使得Model 3从比亚迪Qin Pro全电动轿车手中夺回了中国市场最畅销车型的头衔。