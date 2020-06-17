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谷歌 Chrome OS 憋大招，将支持运行 Office 等 Windows 桌面程序

2020/6/17 18:15:45来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月17日消息 从今年秋天开始，Chromebook将支持Windows应用，这项即将进行的集成是Google和Parallels合作的结果。两家公司目前都将此功能称为企业功能，声称可以运行微软Office和经典版Windows应用程序。

Chromebooks笔记本最初是仅用于Web的设备，几年前又增加了对Android系统的支持。去年，Google引入了Linux支持，以增强Chrome OS开发人员的影响力，现在，它将Windows应用添加到Chromebook将支持的平台列表中。

Google Chrome OS副总裁John Solomon在今天的博客文章中确认了这一宣布：

“长期以来，我们一直在说几乎所有业务角色都可以成为云工作者，而COVID-19疫情危机则非常明确地指出了这一点。因此，ChromeOS团队正在研究新方法，以确保每家公司都可以从通过支持云工作人员而创造的速度中受益。例如，我们与Parallels的新合作关系为Chromebook带来了经典版应用程序支持，其中包括Microsoft Office桌面应用程序。”

Parallels软件是一款将Windows应用程序引入macOS系统的虚拟机程序。

IT之家获悉，根据Parallels的介绍，该功能将于今年秋天向Chrome OS企业提供

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关键词：Chrome OSOfficeParallels

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