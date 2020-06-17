不比 4G 快多少，美国 AT&T 低频 5G 覆盖超过 1.6 亿人

AT&T宣布了其低频5G网络的又一次大规模扩张，称它现在覆盖了超过1.6亿美国人。亚特兰大、巴吞鲁日、纳什维尔和塔拉哈西等137个城市的AT&T手机上都将首次点亮“5G”图标。

到目前为止，AT&T已在全美327个城市开通了5G网络，为当地消费者和企业提供新一代无线服务。

“我们中的许多人在过去三个月一直在家工作，但AT&T的网络团队仍在继续建设和测试我们的网络，以便在本季度为全国的客户提供更强劲、更广泛的5G网络。”AT&T负责技术运营的执行副总裁克里斯·桑巴（Chris Sambar）表示，“无论是重返工作岗位、重返学校，还是重返娱乐场所，我们都能使你获得全国最快的无线上网速度。”

然而，根据Ookla Speedtest Intelligence的数据，AT&T的5G系统的平均速度约为133Mbps，速度并不比4G快多少。

接下来的几个月里，AT&T的表现或将变得更好，因为该运营商最近启用了动态频谱共享（DSS），尽管最初的规模很小。这是一种使运营商能够将现有的4G频谱划分部分用于5G的技术。

此外，AT&T将于本周五开始三星A71 5G手机的预订，将向预购该手机的用户赠送一张100美元的礼品卡。A71 5G是目前美国最便宜的5G手机，比OnePlus 8便宜100美元，和后者一样它只能接入sub-6 5G网络。