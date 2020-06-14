谷歌正为安卓系统打造 “安全文件夹”，可用密码加密文件

IT之家 6 月 14 日消息 谷歌 Files 是一款安卓系统的文件管理器应用，由于 Files 应用现在只能从存储设置中打开，因此它已经成为 Android 11 上谷歌 Pixel 等手机的默认文件管理器。最近，该应用的最新版本 1.0.315 开始推出，揭示了一个新的 “安全文件夹”功能，将允许用户使用 4 位数的 PIN 码隐藏和加密文件。

今天早些时候，9to5Google 首次发现了这个隐藏功能的字符串，并且已经在 Files 应用中全面启用了这个功能。它的工作原理非常简单，一个新的 “安全文件夹”按钮出现在 “浏览”标签的 “收藏”部分。当点击 “安全文件夹”时，会被要求设置一个 4 位数的 PIN 码。一旦你设置了 PIN 码，它就会警告你，如果你忘记了 PIN 码，就不能再打开安全文件夹。设置 PIN 码后，可以通过选择一个或多个文件，然后在菜单中选择 “移动到安全文件夹”来移动文件。

文件被存储在外部存储的根目录下一个名为 . FilesByGoogle 的文件夹中（位于 / data/media/{user}）。由于目录中的 . nomedia 文件，这个文件夹的内容对其他应用程序是隐藏的。这些文件本身似乎是加密的，所以如果你忘记了 PIN 码，确实没有办法恢复。如果你卸载 Files 应用，安全文件夹的内容不会被删除。但是，当重新安装 Files 应用时，它将无法再次读取旧的安全文件夹内容。可以使用相同（或不同）的 PIN 码设置一个新的安全文件夹，所有移动到安全文件夹的新文件也将保存在 . FilesByGoogle 目录中。

IT之家了解到，最新版本的 Files 应用中的用户还不能使用这一功能，该功能有可能不会在未来的版本中出现，可能会随时被开发者撤下。