重磅！全国普速铁路 6 月 20 日起实施电子客票

IT之家6月17日消息 据中国铁路官方表示，6月20日，电子客票将在全国普速铁路推广实施，覆盖1300多个普速铁路车站。届时，更多旅客群众将享受电子客票“一证通行”带来的便利，出行体验进一步提升。

下面是电子客票发展历程

2018年11月在海南环岛高铁开始试点

2019年7月扩大至上海至南京、成都至重庆、广州至珠海（湛江西）、昆明至大理至丽江4条高铁城际铁路试点

2019年四季度后在全国高铁和城际线路大面积推进实施

2020年4月29日实现了内地高铁和城际铁路电子客票全覆盖

自海南环岛高铁试点以来，至今年5月底，全国铁路已累计发售电子客票超过8.72亿张。

电子客票的推广经历了春运暑运、小长假、黄金周客流高峰等各时期、各线路、各地域、各场景的应用考验，系统运行安全稳定，旅客体验良好，积累了丰富的技术储备和实践经验，为在普速铁路实施奠定了坚实基础。

电子客票有哪些优点

购票方面，旅客可通过互联网、车站窗口、自动售票机和代售点等各个渠道购买车票，购票流程和购票证件均没有变化，购买电子客票后，旅客可通过互联网退票和改签，足不出户即可完成操作。

出行方面，进出站检票凭证，由过去的“身份证件+车票”，简化为持有效身份证件实现“一证通行”，实名制核验、检票、验票更加便捷，闸机检票速度提高3倍左右，检票平均速度由3.8秒/人缩短至1.3秒/人，极大提升了进出站效率，节约了旅客出行的时间成本，而且能够有效防范丢失车票、购买假票等风险。

在内地高铁和城际铁路实现电子客票全覆盖后，铁路部门即着手普速铁路实施电子客票的技术设备升级改造工作，目前已具备实施推广条件。

6月20日，电子客票将在全国普速铁路推广实施，预计覆盖京广、京沪、京九、陇海等普速铁路路网干线和运输繁忙线路，共涉及1300多个车站。

IT之家获悉，此次推广实施后，全国铁路有2400多个车站实行电子客票，将覆盖95%以上的铁路出行人群。

旅客出行将会有哪些变化

购票环节

旅客通过铁路12306网站（含手机客户端，下同）购票时，可自行打印或下载“行程信息提示”；旅客通过车站窗口、自动售票机购票时，将收到铁路部门提供的“行程信息提示”。“行程信息提示”仅作为乘车提示信息，不作为乘车凭证。

进出站环节

旅客持中华人民共和国居民身份证、港澳居民居住证、台湾居民居住证、外国人永久居留身份证，港澳居民来往内地通行证,台湾居民来往大陆通行证等可自动识读证件时，可凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件，通过自助闸机完成实名制验证、进出站检票手续；旅客持户口本等不可自动识读证件时，可凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件，通过人工通道完成实名制验证、进出站检票手续。

乘车环节

旅客须按购票信息显示的车厢号和座位号就坐。遇列车工作人员查验车票时，旅客应出示购票时使用的有效身份证件原件。

退、改签环节

旅客如需退票、改签，使用电子支付方式购票且未领取报销凭证的，可直接在铁路12306网站办理；如已领取报销凭证或使用现金购买电子客票，也可先行在网上办理退票，于180天内到任一车站完成退款等相关手续，一并交回报销凭证。

打印报销凭证

旅客如需报销凭证，可于开车前或乘车日期之日起30日内，凭购票时使用的有效身份证件原件，到车站售票窗口（含自动售取票机、代售点窗口）打印；超过30日的，旅客可联系铁路12306客服中心办理。为了更加方便办理行程变更手续，铁路部门建议购买电子客票的旅客尽量使用电子支付，如需报销，尽量在行程结束后领取报销凭证。

铁路部门提示，有关电子客票实施的详细信息，旅客朋友可通过铁路12306网站和相关车站公告查询。