科普：到底什么是“云网融合”？

大家好，今天小枣君想和大家聊一个比较热门的话题——“云网融合”。

这些年来，随着云计算的快速发展，还有5G建设的全面启动，“云网融合”这四个字频繁出现在我们面前，吸引了很多人的关注。

今年，国家把新基建作为战略发展方向，云网融合也随之提升到了更高的高度，更加引人瞩目。

那么，到底什么是云网融合？云网融合和数字新基建有什么关系？云网融合对于我们通信行业来说，究竟意味着什么？

接下来，我们一起寻找答案。

▉ 什么是云网融合

所谓“云网融合”，云就是云计算，网就是通信网。

准确来说，云计算包括计算能力、存储能力以及相关的软硬件。而通信网，则包括接入网、承载网、核心网等电信网络的方方面面。

从本质来看，云是计算，网是连接。从企业主体来看，云是云服务提供商（亚马逊、谷歌、阿里、腾讯），云是电信运营商（移动、电信、联通）。

云网融合，站在技术的角度，就是云计算中引入网络的技术，通信网中引入云计算的技术。

站在行业的角度，就是IT企业和通信企业互相掐架、抢饭碗。

小枣君个人认为，虽然云网融合看似是两边公平竞争、对等融入，但实际上，云更强势，网更弱势，网正在被云渗透。或者说，网在逐渐云化。

站在我们传统通信的角度，云网融合这种叫法，是一种比较委婉的表达，多多少少能照顾一下自己的面子。

▉ 什么是网络云化

那么，究竟该如何理解网络云化？

核心网的同学已经踊跃举手了。是的没错，5G核心网是目前网络云化最典型的代表，也是云网融合最彻底的案例。

作为通信网络的核心功能实体，核心网已经做到一点专有硬件都没有了，完全采用x86通用服务器硬件。只看外表的话，你根本不知道它是5G核心网。

5G核心网设备

5G核心网所有的服务，都构建在虚拟机和容器上。虚拟机和容器，全部都是来自云计算的技术。容器更是云原生技术之一。

核心网虚拟化（NFV）

核心网已经全部云化，紧随其后的是承载网。

承载网引入了SDN（软件定义网络）技术，把所有的路由器“劈了一刀”，功能一分两半。

SDN的架构

路由器沦为单纯的转发节点。它的管理控制功能被剥离，全部集中在SDN控制器。

同样也可以引入虚拟化技术，让SDN控制器构建在云平台上，向上层用户提供接口服务。

最后的接入网，同样难逃厄运。

5G接入网AAU、DU、CU，除了AAU之外，DU和CU都是可以构建在虚拟化平台上的。说白了，皆可云化。

5G基站

迟早有一天，除了射频天线那块板子之外，移动通信网的所有组成部分，都是云化的。

通信设备的全面云化，让通信设备商瑟瑟发抖，但对于运营商来说，是喜闻乐见的。毕竟设备开源开放，可以进一步降低集采价格和建网成本。

不过，如果运营商想因此认为云网融合是一件好事，那未免有点太天真了。

对于运营商来说，云是一把让人既爱又恨的双刃剑。

爱，一方面因为云化可以降低设备成本，另一方面，云可以带来新的业务，新的收入增长点。

近年来，云计算的市场规模逐年增加。从大型企业到中小企业，都在上云，将自己的IT系统和业务平台迁往云端。

相比于宽带网络，或者4G/5G这样的移动网络，云计算作为基础设施，投资回报速度更快，回报率更高。

云计算中心

恨的是什么呢？

运营商恨的是自己的云能力不足。面对庞大的市场蛋糕，占据先天资源优势的运营商，硬是抢不过阿里、腾讯这些民营科技企业。

起初，按照通信网络建设的套路，运营商拉着华为一起“合作”建云。所谓合作，基本上就是华为出技术，运营商出市场和渠道。

结果，运营几年之后发现，效果不甚理想，差距越做越大。华为一看形势不对，都跑去另起炉灶了。

眼瞅着蛋糕抢不过，一部分运营商选择了放弃，另一部分选择了坚持，最终形成了现在的局面。

其实对于运营商来说，云计算是不能放弃的。

原因有两个方面。第一，未来如果没有云的支撑，网络会更加难卖。

运营商的市场，分为两块。一块是C端，也就是我们普通手机用户。还有一块是B端，也就是政企用户。

B端市场，运营商以前习惯了卖专线，可以说是躺着赚钱。

但是随着5G的到来，行业市场需要的是场景应用，是围绕云和网的整体解决方案，不是单纯一张网络。

云和网就像锅和锅盖。离开了云，网是很难卖出去的。

现在的政企用户，其实既需要云（云计算、云存储），也需要网（专线、VPN）。本来运营商依靠网的优势，搭配云一起卖，是挺好的一件事。

结果，自己的云不给力，市场部门也不给力，一把好牌给打烂了。

相反，SD-WAN（软件定义广域网）等新技术崛起，反而抢走了运营商专线的既有蛋糕，让运营商局面更加被动。

运营商不能放弃云计算的第二个原因，是自身对云计算业务的需求。

换句话说，运营商自己，也是云的用户。

运营商目前管理通信功能网元的运维网络，包括OSS（运营支撑系统）、BSS（业务支撑系统）、MSS（管理支撑系统）等，看似强大，其实很多都是割裂的。省与省之间割裂，接入网与承载网之间割裂，根本做不到统一调度和管理。

缺乏统一平台的支持，新业务上线的速度会很慢，客户业务开通速度也会很慢，服务保障也受影响。

各个平台打通，消除烟囱效应，把所有的服务构建在云上，是解决问题的最好办法。

如果维持现状，就意味着巨大的成本投入，还会错过商机。在未来的激烈市场竞争中，这些是无法忍受的。

所以说，尽管很难，但运营商在云这条道路上，无路可退。

▉ 云是如何看待网的？

前面是站在网的角度看云，接下来我们站在云的角度看网。

对于以亚马逊、微软、谷歌、阿里、腾讯、华为为代表的云服务提供商来说，局面是非常有利的。

这些企业在云技术上占有绝对的优势，而且很多都是自研云技术。随着时间的推移，技术优势会越来越明显，行业的准入门槛也越来越高。后面再想有新人加入，就不可能了。

对于云服务提供商来说，网是一种工具，一种改进自身服务能力和质量的工具。

云服务提供商的核心资产是DC（Data Center，数据中心），他们会想方设法提升数据中心内部的网络能力，数据中心与数据中心之间的网络能力，还有数据中心与用户之间的网络能力。

所以，像SD-WAN，还有现在很火的DCI（Data Center Interconnection，数据中心互联），以及光传送网最关键的400G光模块等，都是云服务商非常关注的网络技术。

阿里展示的400G光模块技术

云服务商虽然在技术上是强项，但有一个方面是短板，那就是资源。在边缘计算领域，这一点表现得非常明显。

边缘计算其实就是云计算的一个分支。将一部分算力从云计算剥离，下沉到离用户更近的位置，就是边缘计算。

谁离用户近？当然是网络。网络一直延伸到用户身边，是离用户最近的角色。

边缘计算可以下沉到地级市、县级市，也可以下沉到小区、大楼，甚至可以下沉到你的家门口。

在基站机房里，可以放一个x86服务器小机架，就是边缘计算节点。光纤宽带的光猫里，加个边缘计算芯片或子卡，也是边缘计算节点。

云服务商想要进入这个领域，就必须依赖运营商，获得运营商的许可，或者与运营商合作，换取通信网资源。

运营商大量的基层站址空间资源，是云服务提供商梦寐以求的。这是运营商的一个优势，如果能够利用好这个优势，未来会有很大的市场空间。

好了，洋洋洒洒说了那么多，最后再总结一下。

云网融合，名义上的最终目标是云中有网、网中有云。但实际上，最终的结果很可能是云把网给融合掉。这是大势所趋，不可逆转。

目前来看，走到最终目标是一个漫长的过程，这其中既需要云能力的不断提升，也需要网资源的不断改造。短期内，应该是先实现云网协同，等到后面时机成熟，才会是真正的云网融合。

对于通信人来说，如何在这场浪潮中找到自己的新位置，是一个值得深思的问题。