美国防部采购行为被质疑，百亿美元云计算合同或重新竞标

6 月 11 日消息，据国外媒体报道，美国联邦巡回上诉法院似乎要求国防部重新审查其有争议的 100 亿美元云计算服务合同。此前，甲骨文公司提起诉讼称，合同招标条件不公平，排除了合格的竞争者。

当地时间周三的法庭辩论中，国防部否认了甲骨文的说法，因为无论如何，甲骨文都不具备获得这一合同的资格。对国防部的辩论，法官并未给予认可，并提出了质疑。

该合同旨在帮助国防部提高云技术水平，以增强其全球各地军事机构之间信息传输。去年 10 月份，国防部将该合同授予微软公司，而甲骨文被排除在合同竞标之外。

美国联邦巡回上诉法院做出有利于甲骨文的裁决，可能会迫使五角大楼要么重新评估参与公司的投标，要么重新招标，让甲骨文、亚马逊和 IBM 等供应商参与。

该法院正在对 2019 年 7 月做出的判决进行审查。当时的判决称，虽然国防部有错误，但这并不重要，因为甲骨文不符合投标的最低标准。他还称，虽然当时的国防部相关雇员和亚马逊之间有关系而受到指控，并 “足以引起人们的不满”，但这并没有给亚马逊带来竞标优势。

国会下属的政府问责局和国防部督察长认为，国防部这个合同招标符合适用的法律和采购标准。

国防部要求合格投标人必须拥有三个数据中心，并且至少相距 150 英里，同时获得联邦安全审查项目 FedRAMP 的安全授权。针对国防部提出这样的要求，联邦巡回上诉法院提出质疑。

甲骨文辩称，这一最低要求限制了竞争，因为国防部知道当时只有微软和亚马逊符合这一标准。甲骨文律师克雷格 · 霍尔曼 (Craig Holman)周三向法院表示，该公司现在符合这一标准。

去年 11 月，亚马逊旗下云计算服务部门 AWS 已将国防部告上法庭。声称国防部未能公平地实施这一合同招标，因为特朗普总统视亚马逊首席执行官杰夫 · 贝索斯为 “政敌”。

今年 4 月份，联邦巡回上诉法院暂停了亚马逊的诉讼程序，允许国防部用 120 天时间对该合同所存在的疑问进行 “重新审查”。