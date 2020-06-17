吉利时空道宇迷你卫星开售，1000 万元全球包邮！

IT之家6月17日消息 近期，吉利宣布时空道宇卫星家族新成员立方体卫星GeeSAT-10(01)星面向市场售卖，售价1000万元，这颗价值千万的立方星在卫星家族谱系里属于微纳卫星，采用了通用化、模块化、标准化的设计理念，具有研制成本低、功能密度大、技术成熟度高、研制周期短的特点。

GeeSAT-10(01)星搭载了多光谱相机和GNSS掩星探测载荷，身材虽小但功能强大，将帮助探索多光谱遥感应用和精准气象应用，拓展和完善时空道宇航天信息与应用服务生态。

通过这颗星，时空道宇将不仅对新技术、新产品进行在轨验证，未来将实现该立方星平台的快速批量生产、承接星座组网任务。

根据数据统计，截至2019年底，全球总计已发射超过1000颗立方星。目前，全球发射立方星最多的两家公司是Planet公司和Spire Global公司，均达到了百颗以上。

除对地观测领域外，2018年，两颗叫“MarCO”的6U立方星与NASA“洞察”号火星探测器同行，为“洞察”号探测器着陆时提供中继服务，敲开了立方星深空探测应用的大门，立方星的应用领域进一步拓展。

IT之家获悉，GeeSAT-10(01)是一款可面向商业应用的通用化开放卫星平台，通过搭配高容量存储处理芯片及能源系统，可适配高频遥感、全球飞机和船舶信息监测、全球精准气象等多种载荷及应用需求。

时空道宇工程师们采用了太阳帆板和天线一体化设计的创新型方案，在提高天线能力的同时，极大地节省了体积。相比同等大小立方星，这样的设计使数据传输速率相当于从3G、4G提升到5G的速度，卫星数据下载变得更加畅快。卫星传输速度更快，地面数据接收的花费减少，数据也能更快到达应用端，让星座组网应用更加高效。

时空道宇的立方星采用了双翼展开的6块太阳电池帆板，并配备了自主研制的立方星帆板驱动机构，可以让太阳帆板像向日葵一样迎着太阳，可支持载荷工作时间成倍增加，达到长期稳定行状态。

时空道宇创新满足超低成本和超高可靠性设计要求，在提升卫星功能的同时又极大降低了卫星的研发成本。

未来，时空道宇将实现立方星的批量生产，通过一箭多星的方式，可以快速实现在轨星座布局。在轨期间，依靠其稳定运行、高效传输的平台能力，可在高频遥感、全球飞机和船舶信息监测、全球精准气象等领域实现快速组网应用，推动立方星向“量产时代”迈进，加快卫星商业应用产业化发展。