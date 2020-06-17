雷神 618 大促：新 911 绝地武士光追笔记本 7699 元

IT之家6月17日消息 6月18日，雷神将在京东、天猫开启大促，促销商品包括笔记本，台式机和外设产品。
雷神911pro晖金2代配备i7-10750H处理器，16GB内存，512GB SSD和RTX2070，屏幕刷新率144Hz，6月18日00:00秒杀价￥9999。
雷神911绝地武士【十代i7-10750H 8G 512GSSD RTX2060 144Hz】配置6月18日00:00秒杀价￥7699。
雷神京东笔记本大促活动以下活动：
1、晒单送雷神背包
2、0元抽电脑
3、笔记本晒单影100把机械键盘。
雷神911黑武士三代（十代酷睿i7-10700 16G GTX1660Super ）目前京东秒杀价6699元，可享24期免息，晒单登记前10送机械键盘，10名之后送鼠标和鼠标垫套装。
雷神无线游戏鼠标ML7016月18日00:00秒杀价￥129。
除此之外，雷神京东外设活动包括：
1、狂送618只雷神拉杆箱：618购买三件不同品类的外设，晒单送雷神拉杆箱
2、指定型号京东全站每满300减40，店内指定型号满49减20
3、免息无压购：最高支持白条6期免息
4、5折秒杀：ML201无线鼠标0点限量49元抢购；
IT之家了解到，在天猫平台上，雷神911PRO钛空2020版，十代酷睿i7-10750H+RTX2060配置狂欢价9299元。
雷神天猫618还包括以下活动：
1.抢1000元津贴
2.抽6180红包
3.抢600元优惠券
4.送士力架桶装礼品
5.购机获618幸运大转盘抽奖资格
6.最高24期免息
7.送k30键盘
8.送黑武士背包