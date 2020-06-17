滴滴柳青：客服每天接到 1500 多个找手机电话，能找回 800 多个

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IT之家6月17日消息 今天，滴滴出行总裁柳青在微博上表示，有客服同学收到用户的感谢，原来是帮助用户找到了手机。
柳青透露，客服每天会接到1500多个找手机的电话，能找回800多个（别嫌弃，已经是目前最好水平了）。IT之家获悉，滴滴平台找回一个手机平均要打6通电话，花费3.5个小时，真是累死一批客服小姐姐小哥哥。
柳青还在线征集一些小妙招，怎么才能让大家（包括本人）少丢东西呢？大家有没有好点子。
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