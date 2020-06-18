专访「28 岁退休程序员」郭宇：1600 人加好友，问我「挣了多少钱」

郭宇最近有些忙碌。

微信好友的“问候”排满了对话框，点开来都是雷同的标题——“28岁退休的程序员xxxx”。在知乎上，“如何看待年仅 28 岁的郭宇宣布从字节跳动退休？”的问题，有近1000万人浏览阅读。

“我已经在日本生活了半年，不知道为何半年前的一条状态会在现在引起讨论，不过（退休）这件事已经翻篇了”，面对自己被热议这件事，身在日本的郭宇费解，但更多的是淡然。

今年2月，郭宇在朋友圈发出了一封告别信，宣布“退休”。这封措辞优雅的告别信，在四个月后引爆了社交网络。6月16日，郭宇经历被网友再次提及，引来了在互联网大厂996年轻人的羡慕。

来源：郭宇微博

郭宇并非名人，2012年从暨南大学毕业，成为了一名程序员——跟很多普通人的选择没有区别。不同的是，在他互联网从业的8年里，他成为了网友眼中“财富自由”的象征，在年仅28岁的年纪，公开宣布“退休”，转而在日本开起了温泉酒店、当作家。

在外界看来，郭宇似乎是一个天选之子——毕业就进入阿里巴巴工作，从创业到被字节跳动收购，他的每一步似乎都踩了中国互联网高速发展的那几年。而这些公司就像是直升机，让他脱离平凡，直接到达人生巅峰。再反观他如今看似有钱又悠闲的生活，评论区“运气比实力重要”、“家庭背景好”、“这就是命”的言论比比皆是。

“社交网络上，我看到自己的身价每天都会‘被’翻倍，很多自媒体都在添油加醋蹭热点，说些有的没的”，郭宇说道。他关注到，网上关于他的经历并不准确——诸如获得了字节头条的期权身价上亿、诸如在糗事百科被收购时加入头条。

由于那条关于退休的微博里公布了自己的微信号，郭宇在这两天加了1600多个微信好友，一个经常被问到的问题是：“你到底挣了多少钱？”

对这个问题，郭宇并没有给出准确的答复。“我在日本的房租收入、其它被动收入已经跟我的工资持平了，所以我选择了辞职”。他认为，当一个人的被动收入能够应付日常开销的时候，就可以被认定为是财务自由。

郭宇告诉凤凰网科技（微信搜：iFeng科技），自己在很长一段时间里持有、定投了某互联网公司的股票，赚了一些钱。并且，他用在股市赚到的钱，在日本购置了房产，达到了10%左右的收益，因此才有了退休的念头。

“我有一个人生目标：在30岁之前飞到100万公里。因为上班周末时间有限，每月都会去日本，阴差阳错喜欢上了泡温泉。” 2019年，郭宇在日本开了一家温泉旅馆“株式会社山月夜”，招待朋友、旅客，他会亲自担任导游。在《城市画报》杂志上，还能看到他撰写的介绍日本温泉的文章。

他告诉凤凰网科技（微信搜：iFeng科技），自己的生活很简单，除了喜欢泡温泉，跟普通的程序员没有什么区别。在18日凌晨，他在自己的朋友圈总结了自己10年的编程之路，他形容自己是“只是一朵浪花汇入大海”。

以下为凤凰网科技对话郭宇全文（在不改变原意的情况下有删减）：

退休、意外走红

凤凰网科技：为什么会公开在朋友圈、微博发一封“退休信”？

郭宇：写这样一封信，我觉得我对自己来说的一个交代，后面附上联系方式纯粹因为当时放在内网、头条圈，就是为了方便同事加我，没想到引起这么大的讨论。

凤凰网科技：是什么时候意识到自己可能可能“火”了？

郭宇：前天朋友给我转发一些关于我的知乎问题，我点进去一看大概有五六百个回答，今天陆续又多了一些，大部分都是不靠谱的，还有很多添油加醋的臆想。

凤凰网科技：知乎上关于你的讨论阅读过了千万，其中对你经历的评价，哪些你不能接受的？

郭宇：没有什么不能接受的，我不太在乎这些评价，也没有想要去过回应。网上各种说法都有，我会跟熟悉朋友开玩笑，这几天我的身价每天翻倍，因为网络上大家会怎么夸张怎么样写。

凤凰网科技：为什么会选择在28岁的时候选择离职、退休？

郭宇：作为字节跳动的老员工，我离职算较晚的，很多老员工选择呆满4年就离开。我觉得自己贡献了自己能贡献的价值，完成了想做的事情。如果从经济角度考虑，应该是我在这边（日本）的房租收入，以及其它被动收入已经基本与我的工资打平，所以我选择离开了。

财务自由

凤凰网科技：你觉得财务自由是怎么样的状态？

郭宇：一个人能够获得满足生活预期以上的被动收入，就可以达到财务自由。

财务和自由其实是两回事。对大部分人来说，他们不会选择自由，他们更多会选择幸福。幸福是不断的重复一件事情，在你不断重复中获得稳定的预期，然后实现这种预期。自由是不断探索新的东西，突破舒适区。

凤凰网科技：你是怎么赚到自己第一桶金的？

郭宇：并没有这样一个决定性时刻突然赚了大钱，而是慢慢积累。之前我持有一家科技公司的股票，很长时间把它当做定投，去年把所有的股票清仓，赚了一些钱。后来慢慢的也分散到美股、港股，最近因为疫情股市大涨大跌，也赚了一些钱。加上我之前在日本购置了一些房产，可以做到7%~10%的收益，如果整栋买的话，可以做到10%以上的投资收益，还是非常不错的。

凤凰网科技：大家觉得，你能在28岁退休，是因为你每一步都踩在了风口，你觉得是因为运气吗？

郭宇：不管一个人成功或者失败，都会把这些归结为运气。我觉得人不应该往外看，应该关注自己，这是我的人生信条——关注自己、理解自己到底想做什么。不管是学编程还是入职支付宝，在每一个时刻我做出决定的时候，都是做我想做的事情。

凤凰网科技：有一种说法是，你因为加入字节跳动获得了股票期权，所以实现了财务自由。关于身价过亿的传闻，你怎么回应？

郭宇：这个事情我不能给任何回应，公开我的身价、股票或期权数量是违反公司原则的。

凤凰网科技：你觉得自己比同龄人优秀吗？

郭宇：我小时候我也希望自己成为一个很厉害很牛x的人，工作之后我发现这是没有意义的。我觉得人的目标不应该是成为比别人更厉害的人，而且应该是向内探索，你想成为什么样的人，再去做事情。

在字节跳动的6年

凤凰网科技：以前在字节跳动的工作状态是什么样的？

郭宇：今日头条实行的是大小周，工作比较紧凑。每天大概11:30左右上班，晚上23:30~1:00的时间段下班。相当于996的状态，但没有人强制你这么做。

凤凰网科技：你加入的时候，字节跳动还是一家初创公司，期间有哪些让你印象深刻的经历？

郭宇：最深刻的可能是在做《百万英雄》项目的时候，当时我们的竞品提前上线了，所以我们加班加点赶进度，真正的三班倒，累了就回去睡觉，然后让另一个同事来接班，像一场长达一个月的马拉松，很辛苦。

凤凰网科技：这个项目让你有成就感吗？

郭宇：我们没有动辄上百号人，当时只有两三个人然后去做，而且这些工作都是苦活累活，无数个加班连接起来的，其实并没有什么惊心动魄的时刻，没有浪漫主义可言。

郭宇曾经的工位 来源：受访者供图

凤凰网科技：字节跳动这家公司对你来说是怎样的存在？

郭宇：从工作节奏来看，字节跳动是一家非常拼的公司，并且几乎所有人都抱着这种拼的状态，而这个拼的状态一开始不是来源于外部的，是自身的。我一开始来头条时候其实是环境是非常差的，所有人挤在一起，讨论问题都像吵架一样，这是一家很激进的公司。

凤凰网科技：你在大学学了政治与行政专业，为什么会自学成为一个程序员？

郭宇：学编程是因为当时没有其他路可以走，因为我读的专业以后没有办法养活自己，所以必须得找到一条路。

凤凰网科技：你觉得自己是一个典型的程序员吗？

郭宇：我的生活方式很简单，没有大部分人想的一样，觉得有钱就应该四处挥霍，每天去银座逛街、买包包、或者去夜店。从这个角度上来看，我的生活方式和几乎所有程序员没有什么差别，除了我比较喜欢泡温泉。

开温泉旅馆、写作

凤凰网科技：为什么会选择在日本居住，而不是其它地方？

郭宇：我一年计划飞5万公里，之前有工作，周末也不能飞太远，所以亚洲是最适合的选择。日本文化和中国文化有一定渊源，不需要学习日语也可以看懂很多文字，这是一个优势。

凤凰网科技：你现在的生活状态是什么样子？

郭宇：如果不去玩的话，就在东京待着，睡到自然醒，下午可能和朋友去锻炼。晚上可能开车去附近超市，晚餐一起吃个饭，晚上可能会在家里写些东西。我每个礼拜会和朋友出去玩，下个月计划去东京的一个离岛，我身边都是一群“常飞客”，有很多旅行的安排。

凤凰网科技：你在信里提到了温泉旅馆的项目，为什么会想要在退休之后做这个？

郭宇：因为我有一个人生目标是在30岁之前飞到100万公里，从2014年开始我会频繁地来日本，阴差阳错就去泡温泉了。温泉旅馆很独特，抽象来说，它是一个美学空间，有它的美学立意和她的美学价值。对我来说，当时在头条工作也很忙，温泉是周末逃离都市的这么一个旅行方式。我后来感觉到这个品类它可能有市场空间，我最终极的目标是要把顶级的温泉旅馆开到杭州。

凤凰网科技：为什么没有选择继续在互联网领域创业？

郭宇：我不想做短期的事情，我想做我自己值得做一辈子的事。互联网行业是很短暂的，现在看到的如日中天的产品，可能再过5年10年有可能被替代，而我想做一些可以持续五六十年的事。

凤凰网科技：现在旅馆实现盈利了吗？

郭宇：旅行社已经开了一年半快两年了，之前一直都是盈利的，现在这半年因为以前原因都是暂停了，所以也没有什么开支。

凤凰网科技：你在告别信里也提到退休后写作，成为作家这件事，有哪些计划？

郭宇：目前没有什么长篇的构思，我会写一些关于温泉旅馆的文章，很多人不了解温泉旅馆是什么。我可能会写一些关于日本或者中国的介绍，促进文化的传播。

凤凰网科技：有没有你很喜欢作家或者比较推荐的书？

郭宇：对我来说，有三个很重要的作家，分别是曹文轩、王小波和米兰·昆德拉，他们的作品在某一方面对人非常有启迪。最近在看了班羽的《逍遥游》，他的文字很有魅力。

曹文轩他传递了一种非常朴素、纯粹的美，这是很难得的。王小波的文字功底非常的强，幽默感就像字里行间跳动的音符一样，很少作家能达到这样一个程度。米兰·昆德拉是一个非常冷静的叙述者。

凤凰网科技：最近你的生活因为这件事受到了多大影响？

郭宇：没有太大影响，不过这几天很多人从微博看到我的微信来加我，我加了大概2600个好友。我朋友圈本身只有800来人，现在变成了好几千人。有的人会祝福我，很多人会好奇我到底赚了多少钱。